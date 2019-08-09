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РИА Новости

Власти Южно-Курильского района осудили Японию за олимпийскую карту

12:53, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкПорт Южно-Курильска на острове Кунашир
Порт Южно-Курильска на острове Кунашир
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Порт Южно-Курильска на острове Кунашир. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 авг – РИА Новости. Мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко заявил РИА Новости, что появление части Курильских островов на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года представляет очередной случай неправомерных действий Японии.
Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года. Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи "отнесены" к префектуре Хоккайдо. Так, кликнув на один из этих российских островов, на сайте попадаешь в раздел маршрута олимпийского огня на острове Хоккайдо.
© The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic GamesКарта на официальном сайте Олимпиады-2020
Карта на официальном сайте Олимпиады-2020
© The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games
Карта на официальном сайте Олимпиады-2020
"Это очередной пример неправомерных действий со стороны Японии. Эти острова – российские, и только российские", - подчеркнул собеседник агентства.
По словам мэра Южно-Курильского района, особенную грусть вызывает, что политика вмешивается в спорт. "Ситуация особенно некорректна в преддверии самых важных событий спортивного четырехлетия", - заключил Власенко.
Берег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Вчера, 10:44РИА Новости
В России раскритиковали карту Олимпиады-2020 с "японскими" Курилами
Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Государственные флаги России (справа) и Японии
22 января, 04:29РИА Новости
Проблема заключения мирного договора между Россией и Японией
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
Николай Булганин и Итиро Хатояма во время подписания совместной Декларации СССР и Японии. Кремль, 19 октября 1956
3 августа, 16:12РИА Новости
Рассекречен пункт, который Япония отказалась включить в декларацию с СССР
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
Олимпийские игры в Токио состоятся с 24 июля по 9 августа 2020 года, а с 25 августа по 6 сентября 2020 года пройдет Паралимпиада. В 1964 году в Токио уже проводились Олимпийские игры.
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Обсуждение мирного договора России и ЯпонииКурильские островаЯпонияСпор вокруг статуса Курильских острововПолитика
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