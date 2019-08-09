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РИА Новости

Под Ачинском похоронили погибшего при тушении военного арсенала пожарного

12:03, 9 августа 2019
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© REUTERS / Dmitry DubВзрыв на военном складе под Ачинском
Взрыв на военном складе под Ачинском
© REUTERS / Dmitry Dub
КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Пожарного Андрея Марачкова, погибшего при тушении склада боеприпасов в Красноярском крае, похоронили на городском кладбище Ачинска, сообщили РИА Новости в мэрии.
"Пожарного Андрея Марачкова, который погиб на тушении склада, похоронили на новом кладбище города", - сказал собеседник агентства.
Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
8 августа, 09:19РИА Новости
В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
Пожар со взрывами произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери - как в многоквартирных домах, так и частной застройке. В результате пострадали 13 человек, один погиб.
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