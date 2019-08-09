Офис Зеленского не смог выяснить, кто "слил" СМИ заявление об уходе Богдана

КИЕВ, 9 авг – РИА Новости. Офис президент Украины не смог установить, кто из его работников передал журналистам фотокопию заявления об отставке главы ведомства Андрея Богдана, заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию, а также опубликовали фотографию заявления, якобы написанного им. Издание LIGA.net со ссылкой на источники сообщило, что Богдан принял решение об отставке из-за ультиматума со стороны США: американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой офиса президента. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об отставке Богдана и сообщил, что такое заявление написали все "ключевые люди, которые пришли с ним".
"Есть круг лиц из 12-14 человек, которые могли это (передать СМИ фотокопию заявления – ред.) сделать. Дальше продолжать (служебное расследование – ред.) бессмысленно, мы никак это не докажем. Камер в том месте нет", - заявил Тимошенко в опубликованном в пятницу интервью изданию LIGA.net.
Вместе с тем он подтвердил, что заявление собственноручно написано Богданом. Тимошенко, комментируя несоблюдение правил документоведения при составлении такого заявления, сказал, что это "наш гражданский договор внутри (офиса – Прим. ред.)".