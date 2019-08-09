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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись почти две тысячи беженцев

11:30, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Почти две тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1909 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 395 человек (женщин – 118, детей – 202), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1514 человек (женщин – 454, детей – 772)", - говорится в сообщении.
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Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств в Сирию вернулся 347 071 беженец: почти 111 тысяч из Ливана и более 236 тысяч из Иордании.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2 гектара территории. Кроме этого, специалисты уничтожили 36 взрывоопасных предметов.
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