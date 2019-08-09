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РИА Новости

В Крыму сочли слова депутата Рады о "войне с Россией" странными

11:03, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Заявление украинского депутата от партии, прошедшей в Верховную раду на пророссийской риторике, который назвал Россию "воюющей стороной", выглядит странным, заявила РИА Новости глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
Ранее избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что "Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма". По его словам, Украина почему-то никогда не поднимала на уровне Генассамблеи ООН вопрос о признании России агрессором из-за крымского вопроса.
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"Странно слышать такие высказывания от человека, который на пророссийской риторике стал народным депутатом Украины. Может, Олег Волошин выбрал не ту партию? Может, ему надо было идти в "Европейскую солидарность" или в "Радикальную партию" Ляшко?" - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, осенью состоится съезд украинских соотечественников в Крыму, куда Волошин тоже может приехать.
"Пусть этот товарищ Волошин приедет к нам и послушает, что говорят не только крымчане, которые живут в Крыму, но наши украинские соотечественники в Европе", - заявила Гридчина.
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По ее мнению, лидер партии "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Бойко плохо воспитывает своих однопартийцев.
"Если он (Бойко – ред.) хочет нормальные экономические отношения с Россией, скидку на газ и на другие экономические преференции, то пусть хотя бы внутри своей партии введут адекватную и отражающую реальность действительность, что Крым был и будет неотъемлемой частью России", - сказала Гридчина.
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Олег ВолошинКрымРоссияУкраинаВ мире
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