В Крыму сочли слова депутата Рады о "войне с Россией" странными

"Если он (Бойко – ред.) хочет нормальные экономические отношения с Россией, скидку на газ и на другие экономические преференции, то пусть хотя бы внутри своей партии введут адекватную и отражающую реальность действительность, что Крым был и будет неотъемлемой частью России", - сказала Гридчина.