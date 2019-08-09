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РИА Новости

Избранный депутат Рады рассказал о "войне с Россией" из-за Крыма

04:01, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия "выступает воюющей стороной" по вопросу Крыма, заявил депутат Рады от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин в эфире телеканала "112 Украина".
"Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос ни на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором, где очевидно российские войска, где российские флаги, а территория официально включена в состав Российской Федерации", — сказал он, возразив журналисту, который заявил, что Россия якобы выступает в роли воюющей стороны в Донбассе.
Волошин добавил, что он многократно читал отчеты украинского генштаба и общался с военными, после чего пришел к выводу, что ни у кого нет "честных оснований" утверждать, что его страна "воюет в Донбассе с российской армией", а не с собственными гражданами.
Гигантский флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
18 марта, 08:00Празднование пятилетия воссоединения Крыма с Россией
Потерянный и возвращенный Крым
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Популярные комментарии
Опять нытьё... Давайте ещё раз- люди, которые населяют полуостров всегда мечтали быть Россиянами, а не Украинцами. В 2014 году их мечта сбылась. Кстати, господин Зеленский во главу угла своей политики ставит совет с народом (он говорил, что будет по каждому непонятному поводу советоваться с людьми). Народ Крыма выразил желание жить в России, поэтому полуостров и был возвращён в Россию. Заметьте- не отобран, а возвращён туда, где он был с 1783 года.
9 августа, 05:20
super.ket007a
7200000
За Хиросиму и Нагасаки америка так и не ответила. Разрушено два города убито более 200 000. Вот это агрессия вот это оккупация (американская армия на территории японии).
9 августа, 08:29
ddekayt
5800500
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