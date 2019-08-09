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РИА Новости

В России раскритиковали карту Олимпиады-2020 с "японскими" Курилами

10:44, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБерег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Берег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Карта с российскими Курильскими островами в составе Японии на сайте Олимпиады-2020 вызвала скандал, российские политики назвали этот шаг агрессией и провокацией. Подробнее — в материале РИА Новости.
Ранее на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года четыре российских острова южных Курил изобразили в составе японской префектуры Хоккайдо.
© The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic GamesКарта на официальном сайте Олимпиады-2020
Карта на официальном сайте Олимпиады-2020
© The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games
Карта на официальном сайте Олимпиады-2020
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов назвал эти действия проявлением картографической агрессии.
Российские власти должны потребовать разъяснений и предложить внести изменения в работу сайта, добавил он.
По мнению сенатора, такие действия Японии не соответствуют духу и букве Олимпийской хартии, поэтому было бы правильно, чтобы соответствующую позицию занял бы и МОК.
"Территориальные споры, как известно, есть между многими странами. Но их не принято вытаскивать на спортивные площадки, тем более такие, как Олимпийские игры", — заключил он.
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В свою очередь, депутат Госдумы, заслуженный тренер Дмитрий Свищев выразил надежду, что оргкомитет Олимпийских игр исправит карту, поскольку спорт не должен использоваться для решения политических вопросов.
Кроме того, подобные провокации не повлияют на позицию России по принадлежности южных Курил, добавил он.

"Я думаю, что указание южных Курил в составе Японии на официальном сайте Олимпиады расценивать как непреднамеренную ошибку нельзя. На мой взгляд, это целенаправленная акция, которой руководство Японии стремится ускорить переговорный процесс с Россией", — сказал Свищев РИА Новости.

Он посоветовал Токио в первую очередь руководствоваться дипломатическими мерами.
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Вчера, 10:00Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Острова российские ‒ и точка". Почему южные Курилы оказались "японскими"?На сайте Олимпийских игр 2020 года в Токио четыре российских острова оказались "включены" в состав Японии. Этот факт прокомментировал в эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования Александр Гусев.
Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что Токио перешло "красную линию".

"Изображение Южных Курил частью Японии на официальном сайте Олимпиады-2020 — это уже не частная инициатива, а нечто большее, то есть заход за "красную линию". В Токио должны отказаться от такого рода выпадов. Смысл ОИ — быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды", — написал Пушков в своем твиттере.

Территориальный вопрос

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Мыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
8 августа, 08:00РИА Новости
Токио передумал бороться за Курилы
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В ноябре 2018 года в Сингапуре прошла встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Стороны договорились ускорить переговорный процесс на основе Совместной декларации 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.
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Совет Федерации РФГосдума РФЯпонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Похоже Путин в Японии решал совсем другие вопросы! Вопросы олигархов, исключительно которым и служит его правительство!
9 августа, 11:18
tanya.kanevskaya
16111121
Ну все, острова японские, вопрос закрыт.
9 августа, 10:57
iga912
4501123
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