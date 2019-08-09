На Дальнем Востоке за сутки вода ушла еще из двух населенных пунктов

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки вода ушла из двух подтопленных населенных пунктов на территории Хабаровского края и Амурской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В течение суток освободились от воды два населенных пункта (Хабаровский край – один, Амурская область – один), 12 жилых домов (Хабаровский край – пять, Амурская область – семь), 81 приусадебный участок (Хабаровский край – 40, Амурская область – 41) и шесть участков автодорог (Еврейская автономная область)", - говорится в сообщении.

В МЧС уточняют, что проводятся аварийно-спасательные работы в населенных пунктах, освободившихся от воды. Всего к ликвидации последствий привлечены более 1480 человек, 278 единиц техники. В готовности к реагированию находится группировка в составе более 10200 человек и 3400 единиц техники.

Подчеркивается, что на территории Дальнего Востока продолжают действовать комплексы опасных метеоявлений.