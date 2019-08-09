В Москве из-за урагана упали два дерева

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Два дерева упали накануне в Москве из-за урагана, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"За прошедшие сутки в Москве упали два дерева", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших в результате воздействия стихии нет.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, атмосферный фронт прошел территорию Москвы южнее.
"По прогнозам синоптиков, 9 августа ожидается дождь, в отдельных районах гроза, ветер 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров в секунду", - отметил представитель ведомства.