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РИА Новости

В Москве из-за урагана упали два дерева

10:39, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоваленное ветром дерево
Поваленное ветром дерево
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Два дерева упали накануне в Москве из-за урагана, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"За прошедшие сутки в Москве упали два дерева", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, пострадавших в результате воздействия стихии нет.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, атмосферный фронт прошел территорию Москвы южнее.
"По прогнозам синоптиков, 9 августа ожидается дождь, в отдельных районах гроза, ветер 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров в секунду", - отметил представитель ведомства.
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