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РИА Новости

Пакистан прекратит культурные контакты с Индией

10:12, 9 августа 2019
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© AP Photo / Fareed KhanАфиши индийских фильмов на здании кинотеатра в Карачи
Афиши индийских фильмов на здании кинотеатра в Карачи
© AP Photo / Fareed Khan
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 авг - РИА Новости. Правительство Пакистана на фоне очередного обострения в отношениях с Индией вокруг спорного региона Кашмир приняло решение полностью прекратить культурные контакты с соседней страной, в том числе отменив все запланированные совместные мероприятия в этой сфере.
"Мы приняли решение прекратить использование всех видов (развлекательного – ред.) контента из Индии", - заявила спецсоветник премьер-министра Пакистана по вопросам информации и телевещания Фирдус Ашик Аван. Ее слова приводит издание Dawn.
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Чиновница сообщила журналистам, что Совет национальной безопасности республики постановил учредить специальное ведомство по борьбе с "индуистской идеологией по всем фронтам". По мнению Аван, индийские материалы содержат "лживую пропаганду", которая "отравляет умы" пакистанской молодежи.
Накануне Пакистан объявил о прекращении показов индийских фильмов в кинотеатрах страны. При этом в Исламабаде подтвердили готовность запретить любой контент в искусстве, имеющий отношение к культуре соседней страны.
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В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр Исламской Республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. В среду Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.
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