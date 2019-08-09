Пакистан прекратит культурные контакты с Индией

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 авг - РИА Новости. Правительство Пакистана на фоне очередного обострения в отношениях с Индией вокруг спорного региона Кашмир приняло решение полностью прекратить культурные контакты с соседней страной, в том числе отменив все запланированные совместные мероприятия в этой сфере.

"Мы приняли решение прекратить использование всех видов (развлекательного – ред.) контента из Индии", - заявила спецсоветник премьер-министра Пакистана по вопросам информации и телевещания Фирдус Ашик Аван. Ее слова приводит издание Dawn.

Чиновница сообщила журналистам, что Совет национальной безопасности республики постановил учредить специальное ведомство по борьбе с "индуистской идеологией по всем фронтам". По мнению Аван, индийские материалы содержат "лживую пропаганду", которая "отравляет умы" пакистанской молодежи.

Накануне Пакистан объявил о прекращении показов индийских фильмов в кинотеатрах страны. При этом в Исламабаде подтвердили готовность запретить любой контент в искусстве, имеющий отношение к культуре соседней страны.

В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.