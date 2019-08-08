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РИА Новости

Пакистан запретит показ индийских фильмов

15:20, 8 августа 2019
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© AP Photo / Fareed KhanАфиши индийских фильмов на здании кинотеатра в Карачи
Афиши индийских фильмов на здании кинотеатра в Карачи
© AP Photo / Fareed Khan
Афиши индийских фильмов на здании кинотеатра в Карачи. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Власти Пакистана введут запрет на показ индийских фильмов в кинотеатрах страны на фоне разногласий из-за упразднения особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир, сообщает пакистанский телеканал Geo TV.
Как заявила специальный помощник премьер-министра страны по информации и телерадиовещанию Фирдус Ашик Аван, на которую ссылается Geo TV, пакистанские кинотеатры не будут показывать ни одного индийского фильма. По ее словам, сейчас власти разрабатывают меры по запрету всех видов индийского культурного контента. Она отметила, что Пакистан будет использовать все возможности, чтобы расширить поддержку жителям Кашмира.
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Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр Исламской Республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Накануне Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.
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