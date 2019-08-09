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РИА Новости

Летевшие в Уфу самолеты направили в запасные аэропорты из-за тумана

08:05, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
УФА, 9 авг – РИА Новости. Четыре самолета направлены в авиаузлы соседних регионов из-за тумана в уфимском аэропорту, задержан вылет одного лайнера, остальные рейсы выполняются по расписанию, сообщили РИА Новости в международном аэропорту "Уфа".
По словам собеседника агентства, авиакомпаниям Северный ветер (Москва - Уфа), Нордавиа (Санкт-Петербург - Уфа), Аэрофлот (Москва - Уфа) и Турецкие авиалинии (Стамбул - Уфа) метеоминимумы экипажей не позволили приземлиться в Уфе, воздушные суда направлены на запасные аэродромы Екатеринбурга и Казани.
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"Также на вылет из-за ограниченной видимости на 1 час 35 минут задерживается рейс авиакомпании "Ямал" в Ноябрьск. При этом аэропорт "Уфа" работает в штатном режиме, остальные рейсы выполняются согласно центральному расписанию", - заявили агентству в уфимском авиаузле.
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УфаЕкатеринбургКазаньПроисшествия
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