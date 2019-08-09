Летевшие в Уфу самолеты направили в запасные аэропорты из-за тумана

УФА, 9 авг – РИА Новости. Четыре самолета направлены в авиаузлы соседних регионов из-за тумана в уфимском аэропорту, задержан вылет одного лайнера, остальные рейсы выполняются по расписанию, сообщили РИА Новости в международном аэропорту "Уфа".

По словам собеседника агентства, авиакомпаниям Северный ветер (Москва - Уфа), Нордавиа (Санкт-Петербург - Уфа), Аэрофлот (Москва - Уфа) и Турецкие авиалинии (Стамбул - Уфа) метеоминимумы экипажей не позволили приземлиться в Уфе, воздушные суда направлены на запасные аэродромы Екатеринбурга и Казани.