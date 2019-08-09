В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь

Люди под зонтами во время дождя в Москве

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Дождь в Москве будет идти почти всю пятницу, наиболее интенсивный пройдет до 4.00, об этом предупреждает пресс-служба МЧС столицы.

По прогнозам синоптиков, дождь ожидается на всей территории российской столицы в пятницу, 9 августа, с 00.00 до 18.00.

"Наиболее интенсивное выпадение осадков (10-15 миллиметров, местами до 20) прогнозируется с 00.00 9 августа до 4.00 9 августа. Порывы ветра ночью и утром составят 12-17 метров в секунду, днем в период с 12.00 до 18.00 9 августа ожидается усиление до 23 метров в секунду", - говорится в сообщении.