В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Дождь в Москве будет идти почти всю пятницу, наиболее интенсивный пройдет до 4.00, об этом предупреждает пресс-служба МЧС столицы.
По прогнозам синоптиков, дождь ожидается на всей территории российской столицы в пятницу, 9 августа, с 00.00 до 18.00.
"Наиболее интенсивное выпадение осадков (10-15 миллиметров, местами до 20) прогнозируется с 00.00 9 августа до 4.00 9 августа. Порывы ветра ночью и утром составят 12-17 метров в секунду, днем в период с 12.00 до 18.00 9 августа ожидается усиление до 23 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении, беречь детей и не выходить гулять в парки, не укрываться под деревьями. Также нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице и парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Кроме того, в МЧС напомнили о соблюдении скоростного режима и дистанции за рулем.