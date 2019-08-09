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РИА Новости

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

00:38, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Александр КряжевСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет, сообщается в публикации на официальной странице "Украэроруха" в Facebook.
Лайнер российского авиаперевозчика "Глобус" Boeing-738 REG -VQBMG летел из Бари в Москву. Пилот, чтобы предотвратить аварийную ситуацию из-за непогоды, получил разрешение на использование воздушного пространства Украины. Там судно находилось 26 минут.
В ведомстве уточнили, что диспетчеры действовали в рамках международных стандартов ICAO и на основе решения Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины от второго декабря 2015 года.
С 2015 года на Украине действует запрет на заход в воздушное пространство для российских авиакомпаний. В октябре того же года Росавиация ввела ответные меры, полностью запретив украинским авиаперевозчикам пролетать над территорией России.
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Популярные комментарии
ждем "воя" и нытья кастрюлеголовых по этому поводу. А наши ежедневные политические ток -шоу готовят новую тему для обсуждения на целую неделю.
9 августа, 02:07
РРоман
135240009
Так то ж с Италии летел,мабуть эвропейцы летели так же,вот Руина и сделала жест"доброты"
9 августа, 02:01
Анна Корн
326011015
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