Коммунальная катастрофа. Через две недели украинцам начнут отключать воду

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Александр Лесных. Меньше чем через две недели большинству украинцев из-за долгов местных водоканалов ограничат подачу воды до нескольких часов в сутки. Первыми пострадают областные центры, в том числе Житомир, Сумы и Ужгород. РИА Новости разбиралось в причинах коммунальной катастрофы и как ситуация будет развиваться дальше.

Выжать досуха

Украинским водоканалам придется перейти на почасовую работу уже 20 августа, а вскоре воду отключат совсем, заявила вице-президент ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства страны "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий.

По ее словам, предприятия не в силах справиться с долговой нагрузкой, особенно после того, как цены на электричество выросли на четверть (это произошло в июле). В результате более двух тысяч участников ассоциации за месяц понесли убытки в размере 200 миллионов гривен (почти восемь миллионов долларов).

Электричество подорожало из-за закона, принятого в апреле 2017-го под давлением основного кредитора Киева — Международного валютного фонда. С 1 июля электроэнергию на Украине поставляют независимые компании, а цены формируются на конкурентной основе — в соответствии с Третьим энергетическим пакетом ЕС.

Наблюдатели отмечают, что при нынешнем уровне доходов населения это грозит тяжелыми последствиями. Отложить реформу рекомендовали, в частности, эксперты Всемирного банка.

"Требование привести стоимость энергоресурсов к рыночной чревато очень серьезными социальными проблемами в стране. На Западе это принципиально не желают принимать во внимание, считая, что нынешняя украинская власть сможет все продавить", — приводит RT слова замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина.

Бабий считает, что есть только два способа сохранить нормальное водоснабжение. Первый — повысить коммунальные тарифы сразу на 20%. Второй — зафиксировать отпускные цены на электричество для поставщиков воды и тепла на уровне 1,68 гривны вместо нынешних 2,2 — тогда коммуналку достаточно поднять лишь на десять процентов.

Порочный круг

Ситуацию осложняет то, что водоканалы должны оплачивать электричество авансом, в то время как закон запрещает им брать деньги вперед у потребителей услуг — бюджетных предприятий и населения. Впрочем, и предоставленные услуги оплачиваются далеко не полностью.

В январе суммарный долг украинцев за ЖКУ вырос на 12,6% — такие данные в марте привел глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Политик уточнил, что больше всего недоплатили за газ и отопление с горячей водой — 29 и 20 миллиардов гривен соответственно. Всего же коммунальщики не досчитались более 60 миллиардов гривен (2,3 миллиарда долларов).

Из-за этого некоторые украинские города уже с 1 августа отключили от горячего водоснабжения. В том числе Энергодар, где, что примечательно, находится Запорожская АЭС мощностью 6000 МВт — одна из крупнейших атомных электростанций в Европе. Город задолжал водоканалу 1,8 миллиона гривен.

В тот же день остановилась насосная станция "Лисичанскводоканал" в Лисичанске Луганской области. Водоснабжения лишились около 13 тысяч местных жителей. В конце июня без воды осталась часть Полтавы.

Зима близко

Даже если водоканалы добьются повышения тарифов, совсем скоро ситуация может обернуться так, что закупать электричество будет не у кого.

Проблема в контракте на транспортировку российского газа в Европу через Украину, который истекает в конце года. Если транзит прекратится, давления в украинской газотранспортной системе не хватит, чтобы прокачивать сравнительно небольшие объемы запасенного газа по территории страны. И местные ТЭЦ просто не смогут работать.

Трехсторонние переговоры (между ЕС, Украиной и Россией) по новому контракту намечены на середину сентября . Однако до сих пор не ясно, кого на них пришлет Киев.

Переговорные позиции сторон сильно разнятся. Брюссель предлагает заключить контракт на десять лет, Москва настаивает на том, что перед этим Киев должен отказаться от всех исков к "Газпрому".

Но даже если претензии будут отозваны, из-за особенностей европейского законодательства заключить контракт в этом году уже не удастся. Поэтому Россия предлагает продлить действующий договор.

Впрочем, похоже, европейцы и сами не верят в то, что проблема транзита через Украину решится. Для них ситуация осложняется тем, что Дания пока не дала согласия на прокладку "Северного потока — 2" через свои территориальные воды. А если трубопровод пойдет по более длинному маршруту, ввести его в эксплуатацию до конца года вряд ли получится.