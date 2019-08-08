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РИА Новости

В России ответили на заявление Эрдогана о Крыме

23:45, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПобережье Черного моря в Коктебеле
Побережье Черного моря в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Российские политики отреагировали на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Крыме.
Накануне турецкий лидер после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Анкара не признает вхождение полуострова в состав России и продолжит считать приоритетом защиту прав крымских татар.
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По мнению сенатора Сергея Цекова, подобная позиция говорит о том, что Анкара не руководствуется правдой и реалиями.
"Крым будет жить без признания Турции. Главное, что Россия нас признает своей составной частью. Для крымчан это самое главное, а мнение других стран - это постольку-поскольку", - заявил он РИА Новости.
При этом Цеков отметил, что по многим проблемам международных отношений Москва и Анкара придерживаются схожих точек зрения, и осталось найти понимание в крымском вопросе.
Его коллега Ольга Ковитиди отметила, что Турции следует выстроить новую модель отношений с Крымом, однако это займет некоторое время.
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7 августа, 20:04Сказано в эфире - Радио Sputnik
Эксперт: на Украине понимают – Крым ушел, и "вариантов" не предвидитсяУкраинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Крым "вернется" в состав Украины. В эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла прокомментировал это заявление.
"После воссоединения Крыма с Россией полуостров регулярно посещают зарубежные представители, в том числе из европейских государств - это политические и общественные деятели, представители деловых и культурных кругов", - добавила Ковитиди в комментарии РИА Новости.
В свою очередь, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что подобная позиция Эрдогана не стала сюрпризом.
"Нет какого-то удивления от заезженной позиции президента Турции Эрдогана по поводу непризнания крымского референдума. Известно, что говорить правду и принимать самостоятельные, ответственные решения, от которых будет зависеть дальнейшее мировое устройство, может только смелый, сильный и независимый лидер", - написала она в Facebook.
Поклонская добавила, что в условиях глобализации таких лидеров в современном мире очень мало.
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6 августа, 16:46Акценты - Радио Sputnik
Что у Йенса на языке… Генсек НАТО больше не смог молчатьГенсек НАТО объявил возвращение Крыма в Россию "результатом конкуренции сверхдержав". Он фактически признал, что, если бы Россия не поторопилась, там были бы США.
Депутат крымского парламента Владислав Ганжара назвал заявление турецкого президента "заигрыванием" с Украиной.
"В заявлении Эрдогана мы уже не в первый раз видим политику двойных стандартов турецкого государства", — отметил он в беседе с РИА Новости.
Ганжара также выразил уверенность, что в Анкаре де-факто понимают, что Крым – это Россия.
Глава крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что высказывание Эрдогана противоречит партнерским отношениям России и Турции и игнорирует демократическое волеизъявление жителей полуострова.
"Эрдогану, прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма", — заключил Умеров.
Крым вернулся в состав России после в результате референдума, состоявшегося в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. Более 95 процентов жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. В Москве неоднократно заявляли, что референдум проводился демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
6 августа, 11:45РИА Новости
В Госдуме поблагодарили НАТО за "помощь" в воссоединении Крыма с Россией
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ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияПолитика
Популярные комментарии
Турция это колония, простительно!)))
9 августа, 00:07
Извините я специально
1280001
Да ненавидят Эрдоган со своими тюрками нас! Русские же положили конец османской империи, ненависть к нам у них в крови. И про туристов наших говорят, что много жрут))
9 августа, 01:30
Алёна
1100000
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