В России ответили на заявление Эрдогана о Крыме

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Российские политики отреагировали на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Крыме.

Накануне турецкий лидер после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Анкара не признает вхождение полуострова в состав России и продолжит считать приоритетом защиту прав крымских татар.

По мнению сенатора Сергея Цекова, подобная позиция говорит о том, что Анкара не руководствуется правдой и реалиями.

"Крым будет жить без признания Турции. Главное, что Россия нас признает своей составной частью. Для крымчан это самое главное, а мнение других стран - это постольку-поскольку", - заявил он РИА Новости.

При этом Цеков отметил, что по многим проблемам международных отношений Москва и Анкара придерживаются схожих точек зрения, и осталось найти понимание в крымском вопросе.

Его коллега Ольга Ковитиди отметила, что Турции следует выстроить новую модель отношений с Крымом, однако это займет некоторое время.

"После воссоединения Крыма с Россией полуостров регулярно посещают зарубежные представители, в том числе из европейских государств - это политические и общественные деятели, представители деловых и культурных кругов", - добавила Ковитиди в комментарии РИА Новости.

В свою очередь, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что подобная позиция Эрдогана не стала сюрпризом.

"Нет какого-то удивления от заезженной позиции президента Турции Эрдогана по поводу непризнания крымского референдума. Известно, что говорить правду и принимать самостоятельные, ответственные решения, от которых будет зависеть дальнейшее мировое устройство, может только смелый, сильный и независимый лидер", - написала она в Facebook.

Поклонская добавила, что в условиях глобализации таких лидеров в современном мире очень мало.

Депутат крымского парламента Владислав Ганжара назвал заявление турецкого президента "заигрыванием" с Украиной.

"В заявлении Эрдогана мы уже не в первый раз видим политику двойных стандартов турецкого государства", — отметил он в беседе с РИА Новости.

Ганжара также выразил уверенность, что в Анкаре де-факто понимают, что Крым – это Россия.

Глава крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что высказывание Эрдогана противоречит партнерским отношениям России и Турции и игнорирует демократическое волеизъявление жителей полуострова.

"Эрдогану, прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма", — заключил Умеров.