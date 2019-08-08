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РИА Новости

Британия намерена упростить визовый режим для ученых

22:46, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 авг - РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Великобритании планируют в конце года запустить упрощённый режим получения виз для ученых со всего мира, заявил в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По словам главы британского правительства, облегчённые правила получения виз будут способствовать закреплению за Великобританией статуса "научной супердержавы". Ожидается, что в результате нововведения в страну будет приезжать больше исследователей и научных специалистов, инженеров и ученых в области технологий.
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Джонсон подчеркнул, что Британия гордится своей историей инноваций и изобретателями.
"Но для того, чтобы мы продолжали лидировать в продвижении знаний, мы должны не только поддерживать таланты, которые у нас уже есть, но и прилагать усилия, чтобы наша иммиграционная система привлекала самые лучшие умы со всего мира", - заявил Джонсон.
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Борис ДжонсонВеликобританияВ мире
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