Британия намерена упростить визовый режим для ученых

ЛОНДОН, 8 авг - РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Великобритании планируют в конце года запустить упрощённый режим получения виз для ученых со всего мира, заявил в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По словам главы британского правительства, облегчённые правила получения виз будут способствовать закреплению за Великобританией статуса "научной супердержавы". Ожидается, что в результате нововведения в страну будет приезжать больше исследователей и научных специалистов, инженеров и ученых в области технологий.

Джонсон подчеркнул, что Британия гордится своей историей инноваций и изобретателями.