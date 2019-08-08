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РИА Новости

Тела погибших в ДТП в Рязанской области доставили на родину в Таджикистан

22:29, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 9 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Тела четырех граждан Таджикистана, погибших 6 августа в ДТП недалеко от деревни Пичкиряево Рязанской области доставлены на родину, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг вечером тела погибших доставлены в международный аэропорт Душанбе рейсом из Москвы. Их забрали родственники для погребения в родных местах.
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
6 августа, 09:04РИА Новости
Крупные ДТП в России в 2019 году
ДТП произошло 6 августа около 4.30 на 404-м километре автодороги М5 "Урал". Микроавтобус Mercedes-Benz Vito столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Toyota Land Cruiser. Погибли шесть человек, включая 14-летнюю девочку, восемь человек госпитализированы. В автобусе ехали граждане Таджикистана. СУ СК по региону проводит проверку по факту ДТП. Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Сообщалось, что микроавтобус выехал на полосу встречного движения.
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Следственный комитет РФТаджикистанРязаньПроисшествия
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