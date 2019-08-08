Тела погибших в ДТП в Рязанской области доставили на родину в Таджикистан

В четверг вечером тела погибших доставлены в международный аэропорт Душанбе рейсом из Москвы. Их забрали родственники для погребения в родных местах.

ДТП произошло 6 августа около 4.30 на 404-м километре автодороги М5 "Урал". Микроавтобус Mercedes-Benz Vito столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Toyota Land Cruiser. Погибли шесть человек, включая 14-летнюю девочку, восемь человек госпитализированы. В автобусе ехали граждане Таджикистана. СУ СК по региону проводит проверку по факту ДТП. Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Сообщалось, что микроавтобус выехал на полосу встречного движения.