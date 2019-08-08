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РИА Новости
Война в Сирии

США и Турция создадут оперативный центр по зоне безопасности в Сирии

21:43, 8 августа 2019
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© AFP 2019 / Bryan BedderОфициальный представитель госдепартамента Морган Ортагус
Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус
© AFP 2019 / Bryan Bedder
Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. США и Турция создадут оперативный центр для контроля зоны безопасности в Сирии, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Турция и США договорились о совместных действиях по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от реки Евфрат. Как ранее сообщило турецкое минобороны, Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Как сообщило агентство Anadolu, зона шириной от 30 до 40 километров вдоль сирийско-турецкой границы будет контролироваться Турцией в координации с США, члены курдских формирований должны будут покинуть эту территорию и сдать тяжелое вооружение.
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"Хотя остаются еще некоторые детали, которые необходимо проработать, мы воодушевлены первыми шагами, сделанными в ходе этих переговоров. Совместный американо-турецкий оперативный центр будет создан в Турции для продолжения планирования и реализации (договоренностей). Мы ожидаем продолжения работы с нашими партнерами по этому важному вопросу для достижения мира и стабильности в северо-восточной Сирии", - заявила Ортагус на брифинге.
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