США и Турция создадут оперативный центр по зоне безопасности в Сирии

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. США и Турция создадут оперативный центр для контроля зоны безопасности в Сирии, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

Турция и США договорились о совместных действиях по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от реки Евфрат. Как ранее сообщило турецкое минобороны, Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Как сообщило агентство Anadolu, зона шириной от 30 до 40 километров вдоль сирийско-турецкой границы будет контролироваться Турцией в координации с США, члены курдских формирований должны будут покинуть эту территорию и сдать тяжелое вооружение.