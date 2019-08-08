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РИА Новости

Полянский обсудит в ООН концепцию безопасности в Персидском заливе

21:39, 8 августа 2019
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© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 8 авг – РИА Новости. Россия будет обсуждать в ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, заявил на пресс-конференции и. о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы обязательно будем содействовать обсуждению этого вопроса в ООН", - сказал Полянский.
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Он также указал, что российская сторона была бы рада, если бы концепция получила одобрение в резолюции Совета Безопасности на определенном этапе. "Но это своего рода уже конец пути. Это мог бы быть итоговый или промежуточный результат. Сейчас же мы находимся на начальном этапе. Возможно, мы вернемся к этому вопросу позже, когда получим отклик от основных участников процесса", - отметил он.
По его словам есть определенные сигналы, свидетельствующие о том, что США и Британия изучают российский проект весьма тщательно.
"Это пока начальный этап. Отзывы позитивные. Но дьявол кроется в деталях, конечно. Думаю, нам надо дать определенное время нашим партнерам, чтобы они основательно рассмотрели и проанализировали то, что мы предложили. Но пока мы не слышали какой-либо критики нашего предложения", - заявил Полянский.
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Он напомнил, что Москва открыта для любых конструктивных предложений и дополнений к своей концепции.
Ранее российский МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. В министерстве документ презентовали представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС. Документ распространили также в Совете Безопасности ООН и в Генеральной ассамблее организации.
Среди мер, предложенных Москвой для укрепления безопасности в регионе - отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание демилитаризованных зон, установление "горячих линий", обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и друге заинтересованные стороны.
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Дмитрий ПолянскийПерсидский заливСовет Безопасности ООНООНБезопасность
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