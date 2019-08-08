Медведев прилетел в Чолпон-Ату на заседание Межправсовета ЕАЭС

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, прибывший в Киргизию для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. 8 августа 2019

ЧОЛПОН-АТА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прилетел в Киргизию, где в городе Чолпон-Ате пройдёт заседание Евразийского межправительственного совета.

Свое участие в форуме подтвердили участие главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Ожидается, что глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза примет президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

В графике Медведева в пятницу утром также запланирована отдельная беседа с Жээнбековым, сообщается в материалах к участию российского премьера в заседании Евразийского межправительственного совета.

Само заседание традиционно пройдёт в узком и расширенном составах.

Кроме того, глава российского правительства встретится с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, премьером Армении Николом Пашиняном и главой правительства Киргизии Мухамметкалыем Абылгазиевым.

В повестке межправсовета – актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, развития наднационального регулирования в рамках ЕАЭС, сообщили ранее в пресс-службе российского кабмина.

Приоритетное внимание предполагается уделить формированию общего финансового рынка союза и проработке перспективных инициатив в области промышленности и цифровой экономики.