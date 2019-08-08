Медведев прилетел в Чолпон-Ату на заседание Межправсовета ЕАЭС

ЧОЛПОН-АТА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прилетел в Киргизию, где в городе Чолпон-Ате пройдёт заседание Евразийского межправительственного совета.
Свое участие в форуме подтвердили участие главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Ожидается, что глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза примет президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
В графике Медведева в пятницу утром также запланирована отдельная беседа с Жээнбековым, сообщается в материалах к участию российского премьера в заседании Евразийского межправительственного совета.
Само заседание традиционно пройдёт в узком и расширенном составах.
Кроме того, глава российского правительства встретится с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, премьером Армении Николом Пашиняном и главой правительства Киргизии Мухамметкалыем Абылгазиевым.
В повестке межправсовета – актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, развития наднационального регулирования в рамках ЕАЭС, сообщили ранее в пресс-службе российского кабмина.
Приоритетное внимание предполагается уделить формированию общего финансового рынка союза и проработке перспективных инициатив в области промышленности и цифровой экономики.
В ходе заседания планируется подписать Соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории союза, Протокол о внесении изменений в Договор об Объединённой коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года, а также утвердить Концепцию трансграничного информационного обмена в рамках ЕАЭС.