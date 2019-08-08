Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T19:35Z
https://ria.ru/20190808/1557316524.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148702/42/1487024214_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_174807f0296468a4becda18b0b420e34.jpg
РИА Новости

Омбудсмен Петербурга посетил "Кресты" после сообщений о пытках заключенных

19:35, 8 августа 2019
311
© РИА Новости / Владимир Акимов / Перейти в фотобанкЗдание нового следственного изолятора "Кресты-2", строящегося в Санкт-Петербурге
Здание нового следственного изолятора Кресты-2, строящегося в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Акимов
Перейти в фотобанк
Здание нового следственного изолятора "Кресты-2", строящегося в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов в четверг посетил СИЗО-1, также известный как "Кресты-2", после появления в СМИ информации о возможных пытках арестантов, сообщает аппарат омбудсмена.
Ранее в сети появилось заявление, в котором утверждается, что администрация СИЗО-1 якобы создала в следственном изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания за деньги. В пресс-службе УФСИН России РИА Новости сообщили, что сотрудники центрального аппарата службы выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2".
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Вчера, 10:56РИА Новости
Член СПЧ посетит "Кресты" после сообщений о возможных пытках заключенных
Как рассказал в четверг РИА Новости замглавы ФСИН Валерий Максименко, в настоящее время эта проверка выявила множество нарушений со стороны сотрудников СИЗО. По его словам, есть подозрение, что сотрудники могли подсаживать "неудобных" заключенных в камеры к "головорезам" для перевоспитания. Максименко назвал ситуацию "совсем нелицеприятной".
Как отметил Шишлов, ранее информация о подобных случаях применения насилия в "Крестах-2" к нему не поступала ни в заявлениях, ни в ходе личных посещений СИЗО и бесед с арестованными.
"Однако теперь мы видим тревожный сигнал, требующий проведения как тщательной ведомственной проверки ФСИН, так и проверок органов прокуратуры и Следственного комитета. Ряд нарушений, в том числе связанных с передачей в СИЗО запрещенных предметов, включая использованные для нанесения и видеофиксации побоев, и с ненадлежащей регистрацией перемещений арестованных из одной камеры в другую, уже установлен", - сказал Шишлов, слова которого приводятся в сообщении.
По мнению омбудсмена, для предотвращения подобных случаев применения насилия необходимо не только установить виновных и привлечь их к ответственности, но и "в кратчайшие сроки завершить оборудование всех режимных помещений СИЗО-1 системой видеонаблюдения".
Пожилая женщина в тюрьме
17 июля, 13:03РИА Новости
УФСИН начало проверку из-за нового видео о пытках в ярославской колонии
201120
Обсудить 0
УФСИНРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Передача военнопленных Украине представителями ЛНР
В ЛНР заявили, что Киев продолжает размещать вооружение в жилых районах
РИА
Новости
Вид на Северодвинск
В Северодвинске параметры окружающей среды после ЧП находятся в норме
Инспектор ГИБДД
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Занятия по азбуке Морзе
Российские разведчики поставили новый рекорд по выходу на связь
Лента
новостей
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
Число пострадавших при задержании Атамбаева возросло до 98 человек
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике нашли тела 20 человек
Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуми
Госдеп призвал Россию отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
В ООН осудили санкции США в отношении Венесуэлы
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс. Архив
Экс-глава МИД Латвии предостерег Ригу от потери российского транзита
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, прибывший в Киргизию для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. 8 августа 2019
Медведев прилетел в Чолпон-Ату на заседание Межправсовета ЕАЭС
Глава Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом на фабрику Южуралкартон
Губернатору Челябинской области показали картонных Путина и Трампа
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
В Кабардино-Балкарии потушили пожар в частном доме
Эсминец ВМС США Портер
Черноморский флот взял на сопровождение американский эсминец "Портер"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Столкновения сторонников экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с силами спецназа в резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш
Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 85
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50Глава МИД Пакистана призвал ООН вернуть Индию в правовое русло
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
Лента новостейМолния