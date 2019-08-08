Омбудсмен Петербурга посетил "Кресты" после сообщений о пытках заключенных

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов в четверг посетил СИЗО-1, также известный как "Кресты-2", после появления в СМИ информации о возможных пытках арестантов, сообщает аппарат омбудсмена.

Ранее в сети появилось заявление, в котором утверждается, что администрация СИЗО-1 якобы создала в следственном изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания за деньги. В пресс-службе УФСИН России РИА Новости сообщили, что сотрудники центрального аппарата службы выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2".

Как рассказал в четверг РИА Новости замглавы ФСИН Валерий Максименко, в настоящее время эта проверка выявила множество нарушений со стороны сотрудников СИЗО. По его словам, есть подозрение, что сотрудники могли подсаживать "неудобных" заключенных в камеры к "головорезам" для перевоспитания. Максименко назвал ситуацию "совсем нелицеприятной".

Как отметил Шишлов, ранее информация о подобных случаях применения насилия в "Крестах-2" к нему не поступала ни в заявлениях, ни в ходе личных посещений СИЗО и бесед с арестованными.

"Однако теперь мы видим тревожный сигнал, требующий проведения как тщательной ведомственной проверки ФСИН, так и проверок органов прокуратуры и Следственного комитета. Ряд нарушений, в том числе связанных с передачей в СИЗО запрещенных предметов, включая использованные для нанесения и видеофиксации побоев, и с ненадлежащей регистрацией перемещений арестованных из одной камеры в другую, уже установлен", - сказал Шишлов, слова которого приводятся в сообщении.