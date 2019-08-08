Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T19:29Z
https://ria.ru/20190808/1557316446.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/113066/11/1130661134_0:158:3083:1892_1036x0_80_0_0_d48a04510135c3c93f71ae3ac109af4a.jpg
РИА Новости

Российские разведчики поставили новый рекорд по выходу на связь

19:29, 8 августа 2019
5938
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкЗанятия по азбуке Морзе
Занятия по азбуке Морзе
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Занятия по азбуке Морзе. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Российские разведчики выполнили все задания второго этапа конкурса "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр - 2019 в индийском городе Джейсалмер, установив рекорд по подготовке радиостанции и выходу в связь. Об этом в четверг сообщили в пресс-центре игр.
"Разведчик-радиотелефонист Даниил Курин и старший разведчик Николай Зайцев установили абсолютный рекорд соревнований, настроив израильскую радиостанцию VRC-950 и передав информацию всего за 30 секунд", - сообщили в пресс-центре.
Открытие V Армейских международных игр - 2019
3 августа, 13:32РИА Новости
На полигоне в Китае начались Армейские международные игры
В упражнении механиков-водителей на БМП-2 российский экипаж боевой машины преодолел трассу протяженностью более 6 километров и прошел 16 препятствий, не допустив ни одной ошибки.
"Кроме того, российские разведчики выполнили упражнение по перетаскиванию раненного и ящиков с боеприпасами весом 30 кг на расстояние 20 метров под "огнём условного противника", переправили 100 кг груза по веревкам через импровизированное ущелье и выполнили норматив по надеванию костюма химзащиты, стоящего на вооружение индийской армии", - добавили организаторы игр.
Отмечается, что, несмотря высокую температуру воздуха, которая на солнце доходила до 42 градусов, российская команда достойно справилась со всеми заданиями. Итоговые результаты состязания и места в общем зачете станут известны сегодня вечером после совещания судейской комиссии.
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
28 июля 2018, 11:25РИА Новости
Армейские международные игры становятся хорошей традицией, заявил Путин
9521004
Обсудить 1
Армейские международные игры - 2019Общество
Рекомендуем
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
Оператор "Северного потока — 2" предупредил Данию о возможных убытках
РИА
Новости
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
В Минобороны ответили на заявление США о "перехвате" Ту-95
Вывоз РН Союз-ФГ с ТПК Сoюз МС -13 на космодроме Байконур. 18 июля 2019
Стала известна зарплата космонавтов в России
Сельдяной король в Приморье
Появление сельдяного короля в Приморье удивило россиян
Лента
новостей
Звезда второго сезона шоу Голос Наргиз Закирова
Подписчики вступились за певицу Наргиз в социальных сетях
Полиция и местные жители в селе Кой-Таш
Около тысячи сторонников Атамбаева выдвинулись в Бишкек
Российские школьники на 31-й Международной олимпиаде по информатике
Российские школьники победили в медальном зачете олимпиады по информатике
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
Экс-президент Киргизии сдался властям
Мать с новорожденным ребенком
Жительница Подмосковья родила третью двойню подряд
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Астрономы обнаружили 39 галактик, существование которых не могут объяснить
Салон самолета
Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург
Спящий мужчина
Ученые назвали ночные походы в туалет признаком опасной болезни
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Побережье Черного моря в Коктебеле
В России ответили на заявление Эрдогана о Крыме
Артемий Лебедев
Артемий Лебедев заявил, что его видео о бегстве из России было шуткой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50Глава МИД Пакистана призвал ООН вернуть Индию в правовое русло
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
Лента новостейМолния