Российские разведчики поставили новый рекорд по выходу на связь

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Российские разведчики выполнили все задания второго этапа конкурса "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр - 2019 в индийском городе Джейсалмер, установив рекорд по подготовке радиостанции и выходу в связь. Об этом в четверг сообщили в пресс-центре игр.

"Разведчик-радиотелефонист Даниил Курин и старший разведчик Николай Зайцев установили абсолютный рекорд соревнований, настроив израильскую радиостанцию VRC-950 и передав информацию всего за 30 секунд", - сообщили в пресс-центре.

В упражнении механиков-водителей на БМП-2 российский экипаж боевой машины преодолел трассу протяженностью более 6 километров и прошел 16 препятствий, не допустив ни одной ошибки.

"Кроме того, российские разведчики выполнили упражнение по перетаскиванию раненного и ящиков с боеприпасами весом 30 кг на расстояние 20 метров под "огнём условного противника", переправили 100 кг груза по веревкам через импровизированное ущелье и выполнили норматив по надеванию костюма химзащиты, стоящего на вооружение индийской армии", - добавили организаторы игр.