В Дагестане более 300 детей-сирот обеспечат жильем до конца года

МАХАЧКАЛА, 8 авг - РИА Новости. Более 300 детей-сирот будут обеспечены жильем в Дагестане до конца 2019 года, сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.

"До конца года в Дагестане ключи от собственной квартиры получат 315 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели из республиканского и федерального бюджетов выделено 259 миллионов рублей", - говорится в релизе.

По данным ведомства, для контроля качества приобретаемого жилья в муниципалитетах республики сформированы комиссии, которые проводят обследование всех помещений на соответствие санитарным и техническим требованиям.

Всего на сегодняшний день в Дагестане количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 4,7 тысячи человек.