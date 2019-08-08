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РИА Новости

В Дагестане более 300 детей-сирот обеспечат жильем до конца года

19:19, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк Дагестанское село
Дагестанское село
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Дагестанское село . Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 8 авг - РИА Новости. Более 300 детей-сирот будут обеспечены жильем в Дагестане до конца 2019 года, сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.
"До конца года в Дагестане ключи от собственной квартиры получат 315 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели из республиканского и федерального бюджетов выделено 259 миллионов рублей", - говорится в релизе.
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По данным ведомства, для контроля качества приобретаемого жилья в муниципалитетах республики сформированы комиссии, которые проводят обследование всех помещений на соответствие санитарным и техническим требованиям.
Всего на сегодняшний день в Дагестане количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 4,7 тысячи человек.
"Минобрнауки Дагестана ведется работа по расширению мер социальной поддержки семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - отмечается в сообщении.
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