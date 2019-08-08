Политик прокомментировал захват дворца президента в Йемене

КАИР, 8 авг - РИА Новости. Переход президентского дворца в йеменском Адене в руки сепаратистов приведет к падению власти президента Абд Раббу Мансура Хади, а также к потере легитимности операции Арабской коалиции в Йемене, заявил РИА Новости секретарь высшего совета движения за независимость юга "Аль-Хирак" Фуад Рашид.

В Адене, ставшем после захвата шиитскими мятежниками хуситами Саны временной столицей Йемена, в среду начались столкновения между сепаратистами из переходного совета Южного Йемена и отрядами, лояльными президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Основные бои завязались на подступе к президентскому дворцу Маашик. СМИ сообщали о трех погибших и 10 пострадавших. В четверг столкновения возобновились.

"Дворец эль-Маашик (резиденция президента Йемена в Адене) сегодня символ не только легитимной власти, но и арабской коалиции, ведь в нем, помимо правительства, располагаются военные из Саудовской Аравии и ОАЭ. Его падение приведет и к падению йеменской легитимной власти и легитимности нахождения в стране Арабской коалиции", - сказал Рашид.

В то же время Фуад Рашид отметил, что не все политические силы, стремящиеся к отделению южной части страны от северной, в настоящий момент поддерживают действия переходного совета Южного Йемена.

"Наши братья в переходном совете стремятся к власти и ставят проблему юга лишь лозунгом для прихода к власти. Сейчас нам необходимо противостоять единственному нашему врагу – хуситам (шиитская группировка "Ансар Алла") и стоящему за ними Ирану", - заявил один из лидеров южнойеменского движения "Аль-Хиррак".

Ранее переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах". Источник в органах власти в провинции Аден сообщил РИА Новости, что вооруженные люди попытались прорваться через ворота президентского дворца. Охрана дворца оказала им сопротивление и открыла огонь. Телеканал Sky News Arabia сообщил о трех погибших и 10 пострадавших в результате столкновений у президентского дворца. Министр внутренних дел Йемена Ахмед аль-Масири потребовал не реагировать на призывы переходного совета Южного Йемена.

Арабская коалиция в связи с последними событиями в Адене призвала все стороны проявить самообладание.

Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, поддержку сепаратистам могли оказать ОАЭ.

Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.