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РИА Новости

Фигурантку дела "Нового величия" Павликову увезли на скорой из здания суда

18:12, 8 августа 2019
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© АГН "Москва" / Андрей Никеричев Фигурантка дела "Нового величия" Анна Павликова в суде
Фигурантка дела Нового величия Анна Павликова в суде
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Фигурантка дела "Нового величия" Анна Павликова в суде. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Фигурантку дела "Нового величия" Анну Павликову увезли на скорой помощи из зала Люблинского суда Москвы, где в четверг проходило очередное судебное заседание, сообщил РИА Новости адвокат Александр Борков.
"Ане (Павликовой) стало плохо, она упала в обморок, приехала "скорая" и ее отвезли в стационар на обследование",- сказал собеседник агентства.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
19 июля, 16:48РИА Новости
Фигуранту дела "Нового величия" Ребровскому стало плохо в зале суда
По его словам, успели попросить двух свидетелей. Один из них - Рустам Рустамов, который заключил сделку со следствием и был приговорен Сергиево-Посадским судом к двум годам условно.
На прошлом заседании в середине июля стало плохо Павлу Ребровскому, который заключил сделку со следствием и был осужден в особом порядке, ранее отказался от признательных показаний в ходе выступления в качестве свидетеля по основному делу. Его должны были допросить повторно.
Молодой человек успел сообщить, что нарушил навязанное ему соглашение о сотрудничестве, так как оно не было соблюдено следователем, обещавшим ему условное наказание. Через несколько минут он почувствовал себя плохо, у него начали подкашиваться ноги, замедлилась речь. Суд объявил перерыв, к зданию суда была вызвана скорая помощь.
Мосгорсуд 18 июля снял с рассмотрения апелляционную жалобу на приговор Ребровскому и поручил прокурору провести проверку по факту соблюдения осужденным досудебного соглашения.
Люблинский суд Москвы в конце апреля приговорил Ребровского к 2,5 года колонии общего режима. Молодой человек заключил сделку со следствием и дал признательные показания по этому делу, что позволило ему освободиться из-под домашнего ареста под подписку о невыезде и воспользоваться особым порядком принятия судебного решения. Это гарантировало ему более мягкое наказание.
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В июне в этом же суде началось слушание по существу основного уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят восемь человек. Ребровский был вызван в суд в качестве свидетеля, и, по словам адвоката Максима Пашкова, защищающего фигурантку Марию Дубовик, заявил, что давал показания под давлением, а сделка со следствием ему была навязана.
Помимо реального срока, суд первой инстанции назначил Ребровскому один год ограничения свободы, на протяжении которого ему нельзя будет менять постоянное место жительства, выезжать за пределы Москвы и области без согласия контролирующего органа, участвовать в массовых мероприятиях. Кроме того, во время отбытия наказания он будет принудительно наблюдаться у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
Десять участников движения "Новое величие" задержали в марте прошлого года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. Некоторым из них на тот момент не было и 18 лет. В конце мая суд продлил фигурантам меры пресечения – содержание под стражей и домашний арест – до 17 ноября.
Общественники считают, что молодые люди стали жертвой провокации: якобы к ним в компанию был внедрен агент силовых структур, известный в чате, как Руслан Д., который и инспирировал их на нарушение закона. Среди прочего адвокат фигурантки Анны Павликовой Ольга Карлова отмечала, что он "не дал девушке уйти из организации, дважды возвращал ее обратно". По делу Руслан Д. проходит в качестве засекреченного свидетеля.
После резонанса в СМИ двух девушек, фигурирующих в этом деле, Анну Павликову и Марию Дубовик, в середине августа 2018 года перевели из СИЗО под домашний арест. В минувшем декабре президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что, "безусловно, нужно разбираться" с возможными нарушениями прав подростков в этом деле.
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