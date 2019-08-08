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РИА Новости

Партия Бойко назвала открытие рынка земли на Украине преступлением

17:47, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Юрий Лашов / Перейти в фотобанкСитауция с пресной водой в Крыму
Ситауция с пресной водой в Крыму
© РИА Новости / Юрий Лашов
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала "преступлением" возможное открытие рынка земли на Украине.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил 8 августа в ходе общения с представителями турецкого бизнеса о планах провести на Украине земельную реформу, что позволит создать рынок земли в 2020 году.
"Открывать рынок земли в нынешних условиях, когда украинская экономика находится "на дне", а люди доведены до нищеты – это преступление… Команда нового президента так и не представила четкого плана развития экономики и возрождения отечественной промышленности. Вместо этого мы видим лишь заявления о необходимости продать то, что удалось сохранить в собственности украинского народа", - говорится в заявлении на сайте партии.
В партии подчеркнули, что будут бороться против таких решений, так как у страны "просто нет времени на разного рода сомнительные "эксперименты".
Ранее глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что на Украине нужно снять мораторий на продажу земли, его команда уже готовит соответствующую законодательную базу. Эту инициативу раскритиковал ряд политических сил, они считают, что страна пока не готова к такому шагу. В частности один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что мораторий на продажу земли нужно снимать только по результатам референдума.
Вспаханное поле на Украине
Вчера, 14:25Сказано в эфире - Радио Sputnik
Киевский политолог оценил планы Зеленского по земельной реформе на УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провести на Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году. Директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин в эфире радио Sputnik оценил реалистичность этих намерений.
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Ситуация на УкраинеЮрий БойкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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