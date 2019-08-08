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РИА Новости

ОНФ попросит разработать правила создания детских комнат на предприятиях

17:41, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСъезд Общероссийского народного фронта
Съезд Общероссийского народного фронта
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) направит рекомендации Роспотребнадзору, в Минтруд и Минпросвещения для того, чтобы ведомства разработали правила создания детских комнат на рабочих местах, сообщает пресс-служба ОНФ.
Согласно опросу в мобильном приложении ОНФ "Народный контроль", более половины респондентов (42%), имеющих детей от трех до шести лет, сообщили, что они не могли отдать ребенка в детсад более года с момента подачи заявления. Что касается яслей, то 23,5% родителей ждут своей очереди от года и более. Кроме того, опрошенные рассказали, что после обеспечения всех льготников местами в садах для детей из обычных семей мест не оставалось, также им предлагали места в дошкольных учреждения далеко от дома, а их несогласие толковали как отказ от места, не предлагая более близкой альтернативы.
"Эксперты ОНФ считают, что решить проблему поможет создание детских комнат там, где работают родители. Народный фронт направит рекомендации Роспотребнадзору, Минтруду России и Минпросвещения России с тем, чтобы ведомства разработали правила создания таких комнат, а также внесли изменения в действующие СанПиН, предусматривающие возможность организации детской комнаты на рабочем месте", - говорится в сообщении.
"Детские комнаты – это так называемые корпоративные детские сады. Такой вид учреждений, как правило, для детей от 2,5 лет уже практикуется крупными российскими компаниями. Работодатели строят отдельный детсад для детей своих сотрудников или организовывают отдельные комнаты, где с детьми занимается няня, их там кормят, в то время как мама выполняет должностные обязанности", – пояснила заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), соучредитель АНО по правовой поддержке "Мама в праве" Елена Гринь, чьи слова приводятся в сообщении.
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В опросе Народного фронта приняли участие 626 родителей. Более половины (68%) из них имеют детей в возрасте до трех лет, 58% – от трех до шести.
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Общероссийский народный фронтРоспотребнадзорРоссияОбщество
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