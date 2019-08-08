ОНФ попросит разработать правила создания детских комнат на предприятиях

Согласно опросу в мобильном приложении ОНФ "Народный контроль", более половины респондентов (42%), имеющих детей от трех до шести лет, сообщили, что они не могли отдать ребенка в детсад более года с момента подачи заявления. Что касается яслей, то 23,5% родителей ждут своей очереди от года и более. Кроме того, опрошенные рассказали, что после обеспечения всех льготников местами в садах для детей из обычных семей мест не оставалось, также им предлагали места в дошкольных учреждения далеко от дома, а их несогласие толковали как отказ от места, не предлагая более близкой альтернативы.