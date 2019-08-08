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РИА Новости

В Совфеде подготовит законопроект, вводящий запрет на митинги в ряде мест

17:36, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета подготовит законопроект, устанавливающий как перечень мест в российских городах, где проведение митингов запрещено, так и перечень мест, где это позволено, сообщил глава комиссии Андрей Климов.
"Комиссия подготовит дополнительные законодательные предложения по точной фиксации в законе мест, где можно проводить такого рода мероприятия политического характера, а где ни при каких обстоятельствах их нельзя проводить. Чтобы исключить субъективизм и все знали, что в нашем населенном пункте (митинг можно проводить) здесь, а вот здесь, здесь и здесь - ни при каких обстоятельствах, уж извините", - заявил Климов на заседании рабочей группы комиссии, которая рассматривала ситуацию с выборами в Мосгордуму.
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По его словам, такая практика уже существует в Брюсселе.
Как ранее сообщила член комиссии Людмила Бокова, такой закон не нарушал бы положение конституции о свободе митингов, но и не нарушал бы права обычных граждан, которые не участвуют в митинге, но при этом находятся на улицах города.
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