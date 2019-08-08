В Совфеде подготовит законопроект, вводящий запрет на митинги в ряде мест

"Комиссия подготовит дополнительные законодательные предложения по точной фиксации в законе мест, где можно проводить такого рода мероприятия политического характера, а где ни при каких обстоятельствах их нельзя проводить. Чтобы исключить субъективизм и все знали, что в нашем населенном пункте (митинг можно проводить) здесь, а вот здесь, здесь и здесь - ни при каких обстоятельствах, уж извините", - заявил Климов на заседании рабочей группы комиссии, которая рассматривала ситуацию с выборами в Мосгордуму.