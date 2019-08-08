В Совфеде предложили определить перечень мест для митингов и акций

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сенатор Людмила Бокова предлагает определить федеральным законом четкий перечень мест для политических акций и митингов в РФ.
"Возможно, есть необходимость разработать закон с четким определением мест для политических акций и митингов. Этот закон не нарушал бы положение Конституции о свободе митингов, но и не нарушал бы права обычных граждан, которые не участвуют в митинге, но при этом находятся на улицах города", - сказала Бокова на заседании рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.
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Сенатор выступила также за внесение ряда других изменений в действующее законодательство, в частности, предложила распространить механизмы парламентского расследования на ситуацию вмешательства зарубежных государств во внутренние дела России.
"Существующих механизмов для проведения такого расследования недостаточно", - считает Бокова.