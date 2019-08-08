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РИА Новости

В Совфеде предложили определить перечень мест для митингов и акций

17:29, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации от Саратовской области Людмила Бокова
Член Совета Федерации от Саратовской области Людмила Бокова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Член Совета Федерации от Саратовской области Людмила Бокова. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сенатор Людмила Бокова предлагает определить федеральным законом четкий перечень мест для политических акций и митингов в РФ.
"Возможно, есть необходимость разработать закон с четким определением мест для политических акций и митингов. Этот закон не нарушал бы положение Конституции о свободе митингов, но и не нарушал бы права обычных граждан, которые не участвуют в митинге, но при этом находятся на улицах города", - сказала Бокова на заседании рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.
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Сенатор выступила также за внесение ряда других изменений в действующее законодательство, в частности, предложила распространить механизмы парламентского расследования на ситуацию вмешательства зарубежных государств во внутренние дела России.
"Существующих механизмов для проведения такого расследования недостаточно", - считает Бокова.
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Людмила БоковаСовет Федерации РФОбщество
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