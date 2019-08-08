Эксперты изучат коллекцию бывшей жены экс-главы минфина Подмосковья

ИСТРА (Московская область), 8 авг - РИА Новости. Подлинность 1,3 тысячи предметов искусства из коллекции, принадлежавшей бывшей супруге экс-министра финансов Московской области Жанне Булах, станет известна до конца этого года, сказала первый заместитель министра культуры Московской области Виктория Акимова.

Ранее сообщалось, что экспонаты Булах передадут в подмосковный комплекс "Новый Иерусалим" в Истре и музей-заповедник А.С. Пушкина в Больших Вяземах. Ценности, упакованные в контейнеры для отправки в США через Финляндию, были арестованы в Санкт-Петербурге несколько лет назад .

"Для нас это большое событие. Мы принимаем коллекцию таких знаменитых авторов как Исаак Левитан, Марк Шагал, Василий Суриков и других авторов, работы которых ждет экспертиза в последующем … Я думаю, что экспертиза завершится до конца этого года", - сказала Акимова журналистам.

Отмечается, что в коллекции представлены картины, книги, гравюры, иконы, оружие и предметы мебели, датируемые XVIII – началом XX века, среди которых столовый набор Карла Фаберже, работы Марка Шагала, Константина Маковского, картина Пётра Кончаловского "Вид с Мостика", которые были представлены на "распаковке" коллекции журналистам в четверг.

Как полагает следствие, в 2005-2008 годы экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов вместе с другими чиновниками правительства области входил в преступную группировку, расхищавшую муниципальную собственность. Ущерб оценивается более чем в 11 миллиардов рублей. Уголовное дело в отношении экстрадированного из Франции Кузнецова сейчас находится в суде. Ряд других участников аферы уже получили реальные сроки.