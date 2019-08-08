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РИА Новости
Культура

Эксперты изучат коллекцию бывшей жены экс-главы минфина Подмосковья

17:13, 8 августа 2019
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© Фото предоставлено пресс-службой музея "Новый Иерусалим"Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим"
Музейно-выставочный комплекс Новый Иерусалим
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Новый Иерусалим"
Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" . Архивное фото
ИСТРА (Московская область), 8 авг - РИА Новости. Подлинность 1,3 тысячи предметов искусства из коллекции, принадлежавшей бывшей супруге экс-министра финансов Московской области Жанне Булах, станет известна до конца этого года, сказала первый заместитель министра культуры Московской области Виктория Акимова.
Ранее сообщалось, что экспонаты Булах передадут в подмосковный комплекс "Новый Иерусалим" в Истре и музей-заповедник А.С. Пушкина в Больших Вяземах. Ценности, упакованные в контейнеры для отправки в США через Финляндию, были арестованы в Санкт-Петербурге несколько лет назад .
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов перед началом заседания Басманного суда города Москвы. 6 августа 2019
6 августа, 13:28РИА Новости
Экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова оставили в СИЗО еще на полгода
"Для нас это большое событие. Мы принимаем коллекцию таких знаменитых авторов как Исаак Левитан, Марк Шагал, Василий Суриков и других авторов, работы которых ждет экспертиза в последующем … Я думаю, что экспертиза завершится до конца этого года", - сказала Акимова журналистам.
Отмечается, что в коллекции представлены картины, книги, гравюры, иконы, оружие и предметы мебели, датируемые XVIII – началом XX века, среди которых столовый набор Карла Фаберже, работы Марка Шагала, Константина Маковского, картина Пётра Кончаловского "Вид с Мостика", которые были представлены на "распаковке" коллекции журналистам в четверг.
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
21 августа 2015, 18:46РИА Новости
ГП: работа над арестом имущества Булах в Швейцарии велась больше годаФедеральная прокуратура Швейцарской Конфедерации ранее удовлетворила запрос Генпрокуратуры РФ об аресте двух многокомнатных квартир в элитном горнолыжном курорте Гштааде.
Как полагает следствие, в 2005-2008 годы экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов вместе с другими чиновниками правительства области входил в преступную группировку, расхищавшую муниципальную собственность. Ущерб оценивается более чем в 11 миллиардов рублей. Уголовное дело в отношении экстрадированного из Франции Кузнецова сейчас находится в суде. Ряд других участников аферы уже получили реальные сроки.
Отмечается, что после ареста предметы искусства находились на хранении в Государственном музее истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Транспортировка предметов из Петербурга в Подмосковье состоялась в четверг 8 августа.
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КультураМинистерство культуры РФМосковская область
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