Коллекцию жены экс-министра финансов МО отдадут в "Новый Иерусалим"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Картины, книги и предметы искусства из коллекции Жанны Булах, конфискованные в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-министра финансов Московской области Александра Кузнецова, пополнят подмосковный комплекс "Новый Иерусалим" и музей-заповедник А.С. Пушкина в Больших Вяземах, сообщает пресс-служба Минимущества.

Ранее СК РФ сообщал, что в ходе следственных действий на территории России Следственным комитетом были обнаружены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию. Среди этих объектов были печатные издания, книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и иное ценное имущество.

"Более 1300 предметов искусства пополнят коллекцию подмосковного музейно-выставочного комплекса “Новый Иерусалим” в Истре и музей-заповедник А.С. Пушкина в Больших Вяземах. Картины, книги, гравюры, иконы, оружие и предметы мебели, датируемые XVIII – началом XX века, - это имущество Жанны Булах, бывшей жены и сообщницы экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Ценности, упакованные в контейнеры для отправки в США через Финляндию, были арестованы в Санкт-Петербурге несколько лет назад", - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков, чьи слова приводятся в материале.

Арестованное имущество и предметы искусства находились на хранении в Государственном музее истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Транспортировка конфискованных экспонатов из Петербурга в Подмосковье состоится 8 августа.

Директор Музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим" Василий Кузнецов отметил, что в списке конфискованных предметов находятся работы известных художников, таких как Константин и Владимир Маковские, Василий Суриков, Исаак Левитан, Роберт Фальк, Александр Бенуа, Иван Шишкин, Марк Шагал и других именитых мастеров, при этом подчеркнул, что их подлинность предстоит установить экспертизе, говорится в сообщении.