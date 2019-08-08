Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T17:12Z
https://ria.ru/20190808/1557310994.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152145/71/1521457167_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_749ac415a3db02a1e644e10fc3e5493b.jpg
РИА Новости

"ФосАгро" поддержало Кодекс ФАО и новые правила ЕС по качеству удобрений

17:12, 8 августа 2019
27
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро"
Логотип компании Фосагро
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений - Группа "ФосАгро" поддерживает принятие Международного кодекса поведения в области устойчивого использования удобрений, разработанного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН, поскольку он служит целям устойчивого развития сельского хозяйства и производителей продуктов питания по всему миру, сообщает пресс-служба компании.
Кодекс содержит рекомендации правительствам стран мира установить законодательные нормы по ограничению продажи и применения удобрений с повышенным содержанием тяжелых металлов и других загрязняющих веществ, обеспечить маркировку удобрений, которая должна включать информацию о содержании загрязняющих веществ и о потенциальном воздействии на окружающую среду и здоровье. В документе также акцентируется внимание на проблеме недостаточного внесения удобрений в ряде сельхозрегионов.
В пресс-службе добавили, что в мае нынешнего года Европарламент и Европейский совет приняли решение о запрете оборота фосфорных удобрений с высоким содержанием тяжелых металлов на территории ЕС в 2022 году с одновременным введением добровольной зеленой маркировки для удобрений с содержанием кадмия менее 20 мг/кг P2O5. На всей территории ЕС вступит в силу норма содержания кадмия в фосфорсодержащих удобрениях – не более 60 мг на кг P2O5.

"Ключевым элементом утвержденной советом директоров в марте стратегии компании до 2025 года является устойчивое развитие, работа над которым подразумевает также вклад "ФосАгро" в решение глобальных вопросов, в том числе обеспечение продовольственной безопасности и улучшение здоровья населения планеты. Использование безопасных удобрений без вредных примесей, в первую очередь, тяжелых металлов, гарантирует здоровье наших почв в долгосрочной перспективе, а значит и здоровье растений, животных и конечного потребителя – человека", - приводится в сообщении комментарий генерального директора "ФосАгро" Андрея Гурьева.

Однако, отметил он, для решения глобальных проблем необходимы единые правила и условия для всех участников продовольственной цепочки. "Поэтому "ФосАгро" приветствует публикацию новых правил ЕС и Международного кодекса, поскольку они создают положительные долгосрочные эффекты для устойчивого развития сельского хозяйства и производителей продуктов питания по всему миру", - сказал Гурьев.
000000
Обсудить 0
Новости компаний - Экономика
Рекомендуем
Тепловая станция
"Юнипро" намерена участвовать в следующем отборе проектов модернизации ТЭС
РИА
Новости
Губернатор Тверской области И. Руденя
Руденя: необходима отраслевая программа развития льноводства в России
Самолеты в аэропорту Шереметьево
Аэрофлот поднялся на две строчки вверх в рейтинге ATW
Губернатор Тюменской области Александр Моор
В Тюменской области растут объемы несырьевого экспорта
Лента
новостей
Работа ПАО Птицефабрика Челябинская
Росптицесоюз не видит предпосылок для роста цен на яйца
График
Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО в первом полугодии выросла на 34,5%
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Аэрофлот улучшил позиции в топ-25 рейтинга Аir Transport World
Губернатор Верхневолжья Игорь Руденя
Верхневолжье заключило соглашение о развитии отрасли с "Льняным Союзом"
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров
Московская компания поставит светильники для медучреждений Германии
Вход в гипермаркет Ашан
"Ашан" ответил на обвинения Бари Алибасова
Дуэт Монсеррат Кабалье и Конча Веласко
Дом музыки показал самый знаменитый "кошачий" дуэт
Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-12 со стартового стола первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
"Гагаринский старт" на "Байконуре" закроется на модернизацию до 2023 года
Сквер на набережной Афанасия Никитина в Твери
Всероссийский День льняного поля пройдет 8 августа в Верхневолжье
Листы с денежными купюрами
"Юнипро" в 2019 году ожидает рост EBITDA до 28-30 миллиардов рублей
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом церемонии вручения Путину ордена Дружбы КНР
Товарооборот РФ и Китая в январе-июле вырос на 4,7 процента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
00:14Приходько объяснил, как должны распределяться пошлины в ЕАЭС
00:12Приходько выделил ключевое направление работы ЕАЭС
Лента новостейМолния