"ФосАгро" поддержало Кодекс ФАО и новые правила ЕС по качеству удобрений

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений - Группа "ФосАгро" поддерживает принятие Международного кодекса поведения в области устойчивого использования удобрений, разработанного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН, поскольку он служит целям устойчивого развития сельского хозяйства и производителей продуктов питания по всему миру, сообщает пресс-служба компании.

Кодекс содержит рекомендации правительствам стран мира установить законодательные нормы по ограничению продажи и применения удобрений с повышенным содержанием тяжелых металлов и других загрязняющих веществ, обеспечить маркировку удобрений, которая должна включать информацию о содержании загрязняющих веществ и о потенциальном воздействии на окружающую среду и здоровье. В документе также акцентируется внимание на проблеме недостаточного внесения удобрений в ряде сельхозрегионов.

В пресс-службе добавили, что в мае нынешнего года Европарламент и Европейский совет приняли решение о запрете оборота фосфорных удобрений с высоким содержанием тяжелых металлов на территории ЕС в 2022 году с одновременным введением добровольной зеленой маркировки для удобрений с содержанием кадмия менее 20 мг/кг P2O5. На всей территории ЕС вступит в силу норма содержания кадмия в фосфорсодержащих удобрениях – не более 60 мг на кг P2O5.

"Ключевым элементом утвержденной советом директоров в марте стратегии компании до 2025 года является устойчивое развитие, работа над которым подразумевает также вклад "ФосАгро" в решение глобальных вопросов, в том числе обеспечение продовольственной безопасности и улучшение здоровья населения планеты. Использование безопасных удобрений без вредных примесей, в первую очередь, тяжелых металлов, гарантирует здоровье наших почв в долгосрочной перспективе, а значит и здоровье растений, животных и конечного потребителя – человека", - приводится в сообщении комментарий генерального директора "ФосАгро" Андрея Гурьева.