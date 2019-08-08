Капитан плавбазы рассказал, как бросили в море бутылку, найденную на Аляске

"Большая радость! Удивляет, что именно ровно через 50 лет найдено послание. Я это судно лично принимал. Огромнейший пароход. Гордость моей работы. Тогда в Охотском море мы получили добрые известия о производственных достижениях, выполнении плана нашего судна, нашего экипажа. И потом кто-то из членов экипажа предложил написать послание и в бутылку это опустить. А вдруг это кто-то где-то вспомнит, или мы где-то встретимся, пусть это будет как память. И бросили в море. Бутылка очень далеко прошла, не менее 2000 миль", - сказал РИА Новости Боцаненко.