Капитан плавбазы рассказал, как бросили в море бутылку, найденную на Аляске

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Бутылка с датированным 1969 годом посланием от экипажа советской плавбазы "Сулак", найденная на Аляске, была брошена в Охотское море в ознаменование достижений экипажа, рассказал РИА Новости капитан плавбазы Анатолий Боцаненко.
Житель Аляски Тайлер Иванофф сообщил на своей странице в Facebook, что нашел бутылку с посланием времен СССР, на котором написана дата: 20 июня 1969 года. В своем посте в соцсети он попросил пользователей сделать перевод с русского языка. Отправитель, согласно посланию, служил на "Русском флоте Дальневосточного пароходства" на плавбазе "Сулак". Автор передал будущему получателю сердечный привет и попросил его сообщить о находке экипажу судна.
"Большая радость! Удивляет, что именно ровно через 50 лет найдено послание. Я это судно лично принимал. Огромнейший пароход. Гордость моей работы. Тогда в Охотском море мы получили добрые известия о производственных достижениях, выполнении плана нашего судна, нашего экипажа. И потом кто-то из членов экипажа предложил написать послание и в бутылку это опустить. А вдруг это кто-то где-то вспомнит, или мы где-то встретимся, пусть это будет как память. И бросили в море. Бутылка очень далеко прошла, не менее 2000 миль", - сказал РИА Новости Боцаненко.
По словам капитана плавбазы "Сулак", на тот момент ему было 36 лет и он являлся самым молодым капитаном на всем Дальневосточном флоте. Он признался, что испытывает гордость, так как экипаж был в числе лучших. Боцаненко рассказал, что на борту плавбазы было 350 человек, которые перерабатывали 500 тонн рыбы.
Плавбазу "Сулак" построили в Иокогаме в Японии в 1966 году, в 1992 году ее списали.