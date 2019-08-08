На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Житель Аляски нашел бутылку с посланием времен СССР. Фотография находки опубликована в Житель Аляски нашел бутылку с посланием времен СССР. Фотография находки опубликована в Facebook

Капсулу времени с запиской, датированной 20 июня 1969 года, обнаружил на днях американец Тайлер Иванофф. В своем посте в соцсети он попросил перевод с русского языка.

Отправитель, согласно посланию, служил на "Русском флоте Дальневосточного пароходства" на плавбазе "Сулак". Автор передал будущему получателю сердечный привет и попросил его сообщить о находке экипажу судна.

"Желаем Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания", — говорится в конце письма.