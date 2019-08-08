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РИА Новости

На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР

06:18, 8 августа 2019
143311
© Fotolia / Ricardo SerpaАляска
Аляска
© Fotolia / Ricardo Serpa
Аляска. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Житель Аляски нашел бутылку с посланием времен СССР. Фотография находки опубликована в Facebook.
Капсулу времени с запиской, датированной 20 июня 1969 года, обнаружил на днях американец Тайлер Иванофф. В своем посте в соцсети он попросил перевод с русского языка.
Отправитель, согласно посланию, служил на "Русском флоте Дальневосточного пароходства" на плавбазе "Сулак". Автор передал будущему получателю сердечный привет и попросил его сообщить о находке экипажу судна.
"Желаем Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания", — говорится в конце письма.
Плавбазу "Сулак" построили в Иокогаме в Японии в 1966 году, в 1992-м ее списали.
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Обсудить 18
АляскаВладивостокСССРВ мире
Популярные комментарии
Вот такая вот империя зла)))
8 августа, 07:12
Алексей С
10760007
Аляска будет в составе России потому что там живут русские с фамилией Иванов )))
8 августа, 09:43
iil.1964
55151007
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