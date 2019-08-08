В СК рассказали о погибшем на крыше "Сапсана" зацепере

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Следователи выяснили, что погибший на крыше "Сапсана" молодой человек сел на поезд в Твери, он был без друзей, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье "Сапсан" был задержан почти на час из-за гибели зацепера, кроме того, на крыше поезда возник пожар. СК начал проверку по данному факту. Погибший - житель Подмосковья 2001 года рождения, при себе у него было снаряжение зацепера.
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В рамках проверки следователи изучили видео с камер наблюдения по пути следования "Сапсана".
"Судя по видео, молодой человек сел на поезд в Твери, он был один", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что при нем было снаряжение для занятия зацепингом, в частности, видеокамера, специальные очки, перчатки.
"Он увлекался и другими экстремальными занятиями, например, руфингом", - добавила Марковская.
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