В СК рассказали о погибшем на крыше "Сапсана" зацепере

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Следователи выяснили, что погибший на крыше "Сапсана" молодой человек сел на поезд в Твери, он был без друзей, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье "Сапсан" был задержан почти на час из-за гибели зацепера, кроме того, на крыше поезда возник пожар. СК начал проверку по данному факту. Погибший - житель Подмосковья 2001 года рождения, при себе у него было снаряжение зацепера.

В рамках проверки следователи изучили видео с камер наблюдения по пути следования "Сапсана".

"Судя по видео, молодой человек сел на поезд в Твери, он был один", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что при нем было снаряжение для занятия зацепингом, в частности, видеокамера, специальные очки, перчатки.