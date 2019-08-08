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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Почти 300 тысяч москвичей смогут проголосовать на выборах в МГД из дома

17:00, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Около 300 тысяч москвичей, которые находятся на надомном обслуживании, являются инвалидами или маломобильными гражданами, будут иметь возможность проголосовать на выборах в Мосгордуму из дома, сообщил руководитель департамента труда и соцзащиты Москвы Владимир Петросян.
Мосгоризбирком и департамент труда и социальной защиты населения Москвы подписали в четверг соглашение о взаимодействии по обеспечению избирательными правами граждан, которые будут голосовать на выборах в Мосгордуму вне помещений для голосования.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
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"У нас 140 тысяч инвалидов первой группы, из них большая часть лежачие, не выходят из своей квартиры. У нас свыше 20 тысяч инвалидов-колясочников и опорников, которые передвигаются с помощью сопровождающих людей, большая часть из них сама на выборы не пойдет... и кроме того, свыше 130 тысяч человек находятся на надомном обслуживании. Мы просим избирательные комиссии всех рангов оказать содействие этим гражданам в их избирательном праве", - сказал Петросян.
Он отметил, что это может быть сопровождение на участки, сбор заявлений из дома и передача их в избирательные комиссии, информирование о кандидатах.
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в свою очередь отметил, что МГИК старается обеспечивать такую работу каждую избирательную кампанию.
"Мы с обществом инвалидов постоянно встречаемся. Учитываем их пожелания, начиная от организации встреч избирательных комиссий окружных, рассказываем им о кандидатах, доводим информацию, поэтому мы договорились подписать как всегда соглашение о нашем взаимодействии с департаментом труда и социальной защиты. Я думаю, это будет дополнительным гарантом обеспечения избирательных прав той категории избирателей, с которой работает департамент", - отметил Горбунов.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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