Почти 300 тысяч москвичей смогут проголосовать на выборах в МГД из дома

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Около 300 тысяч москвичей, которые находятся на надомном обслуживании, являются инвалидами или маломобильными гражданами, будут иметь возможность проголосовать на выборах в Мосгордуму из дома, сообщил руководитель департамента труда и соцзащиты Москвы Владимир Петросян.

Мосгоризбирком и департамент труда и социальной защиты населения Москвы подписали в четверг соглашение о взаимодействии по обеспечению избирательными правами граждан, которые будут голосовать на выборах в Мосгордуму вне помещений для голосования.

"У нас 140 тысяч инвалидов первой группы, из них большая часть лежачие, не выходят из своей квартиры. У нас свыше 20 тысяч инвалидов-колясочников и опорников, которые передвигаются с помощью сопровождающих людей, большая часть из них сама на выборы не пойдет... и кроме того, свыше 130 тысяч человек находятся на надомном обслуживании. Мы просим избирательные комиссии всех рангов оказать содействие этим гражданам в их избирательном праве", - сказал Петросян.

Он отметил, что это может быть сопровождение на участки, сбор заявлений из дома и передача их в избирательные комиссии, информирование о кандидатах.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в свою очередь отметил, что МГИК старается обеспечивать такую работу каждую избирательную кампанию.

"Мы с обществом инвалидов постоянно встречаемся. Учитываем их пожелания, начиная от организации встреч избирательных комиссий окружных, рассказываем им о кандидатах, доводим информацию, поэтому мы договорились подписать как всегда соглашение о нашем взаимодействии с департаментом труда и социальной защиты. Я думаю, это будет дополнительным гарантом обеспечения избирательных прав той категории избирателей, с которой работает департамент", - отметил Горбунов.