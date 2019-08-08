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РИА Новости

В Донецкой области шахтеры перекрыли дорогу, требуя выплатить зарплату

16:51, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 8 авг - РИА Новости. Шахтеры в Донецкой области Украины перекрыли дорогу в Запорожье и Мариуполь, они требуют выплатить долги по заработной плате, сообщил в четверг глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Начатая еще утром блокировка автодороги в Запорожье и Мариуполь шахтерами "Кураховской" продолжается и сейчас. Митингующие намерены протестовать до тех пор, пока не получат заработанных средств. Сейчас горняки шахты "Кураховская" заблокировали перекресток дорог в поселке Цукурино", - написал Волынец на своей странице в Facebook.
Ранее, 1 августа, Волынец сообщал, что задолженность по зарплатам горняков государственных украинских шахт составляет почти 40 миллионов долларов. Горняки не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
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