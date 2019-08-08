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РИА Новости

В Приамурье число подтопленных паводком домов сократилось до тринадцати

16:51, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПодтопленный район в Амурской области
Подтопленный район в Амурской области
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Подтопленный район в Амурской области. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 авг - РИА Новости. Число подтопленных дождевым паводком жилых домов в Приамурье за сутки сократилось на семь и составляет 13, сообщает правительство региона.
О прохождении паводка на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский
"В Приамурье остаются подтопленными 13 жилых домов (за сутки -7), 542 приусадебных участка (за сутки -13). Всего остается эвакуированным 2353 человека, из них в ПВР размещено 102 человека", - приводятся слова Венглинского в сообщении на сайте правительства.
По словам министра, за сутки проведена санитарная обработка 281 объекта, из которых 117 - частные дома. За день просушено 55 домов (всего 479), откачана вода из трех домов (всего 225), вывезено более 350 кубометров мусора. В ликвидации последствий паводка в Приамурье задействованы более 740 человек и 153 единицы техники, три воздушных судна.
В Приамурье с 25 июля из-за дождевого паводка действует режим ЧС регионального значения.
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