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РИА Новости

В казахстанских горах эвакуировали группу российских туристов

16:27, 8 августа 2019
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© Fotolia / vitmarkДорога возле Большого Алматинского ущелья
Дорога возле Большого Алматинского ущелья
© Fotolia / vitmark
Дорога возле Большого Алматинского ущелья. Архивное фото
АЛМА-АТА, 8 авг – РИА Новости. Казахстанские спасатели на вертолете эвакуировали с гор неподалеку от Алма-Аты группу из шести российских туристов, один из которых получил травмы во время похода, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.
По его информации, туристы совершали поход в районе ущелья Левый Талгар. Сообщение на пульт оперативного дежурного спасательного отряда о том, что один из участников восхождения получил травмы и не может передвигаться, поступило утром в четверг.
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"Данная группа туристов перед подъемом в горы встала на учет в республиканском оперативном спасательном отряде. Таким образом, спасатели имели информацию об их маршруте. Рассчитав приблизительно место их расположения, было определено, что группа находится в районе ледника Богатырь, до которого два дня пути. Исходя из этого, было принято решение задействовать вертолет АО "Казавиаспас КЧС", - рассказал Нурахметов.
По прибытии к месту ожидания туристов спасатель-медик оказал первую медицинскую помощь пострадавшему. Спасатели эвакуировали всех туристов до вертолетной площадки в районе Большого Алматинского ущелья, где пострадавшего ожидали сотрудники Центра медицины катастроф КЧС, которые доставили его в городскую больницу.
По данным КЧС, пострадавший получил травмы при неудачном прыжке с камня на ледяную поверхность. "Под весом рюкзака молодой человек скатился с подъема по камням, в результате чего получил вывих плечевого сустава и, по предварительному диагнозу, сотрясение головного мозга, не считая множественных ссадин", - отметил представитель КЧС.
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