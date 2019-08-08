В казахстанских горах эвакуировали группу российских туристов

АЛМА-АТА, 8 авг – РИА Новости. Казахстанские спасатели на вертолете эвакуировали с гор неподалеку от Алма-Аты группу из шести российских туристов, один из которых получил травмы во время похода, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

По его информации, туристы совершали поход в районе ущелья Левый Талгар. Сообщение на пульт оперативного дежурного спасательного отряда о том, что один из участников восхождения получил травмы и не может передвигаться, поступило утром в четверг.

"Данная группа туристов перед подъемом в горы встала на учет в республиканском оперативном спасательном отряде. Таким образом, спасатели имели информацию об их маршруте. Рассчитав приблизительно место их расположения, было определено, что группа находится в районе ледника Богатырь, до которого два дня пути. Исходя из этого, было принято решение задействовать вертолет АО "Казавиаспас КЧС", - рассказал Нурахметов.

По прибытии к месту ожидания туристов спасатель-медик оказал первую медицинскую помощь пострадавшему. Спасатели эвакуировали всех туристов до вертолетной площадки в районе Большого Алматинского ущелья, где пострадавшего ожидали сотрудники Центра медицины катастроф КЧС, которые доставили его в городскую больницу.