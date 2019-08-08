В ассоциации мукомолов назвали заявление о скачке цен на хлеб спекуляцией

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Заявления о скачке цен на хлеб в России являются спекуляцией, ситуация на рынке хлеба абсолютно стабильна и предсказуема, сообщила журналистам первый вице-президент ассоциации производителей муки "Русская мука" Елена Мамичева.

Росстат во вторник опубликовал данные, согласно которым в июле текущего года цены на хлеб и хлебобулочные изделия в РФ выросли на 8,7% по сравнению с июлем 2018 года, что в СМИ было интерпретировано как "резкий рост". Минсельхоз РФ ранее в четверг уже сообщил, что рост цен производителей на хлеб по отдельным позициям по сравнению с прошлым годом находится на уровне ниже инфляции. По оценке министерства, ситуация на рынке хлеба стабильная, резких ценовых колебаний нет.

"Заявления о скачке цен на хлеб - это спекуляции. Текущая ситуация на рынке хлеба абсолютно стабильна и предсказуема. По отдельным позициям цены от производителей растут темпами ниже инфляции, по другим - несколько выше. Например, цены хлебозаводов на черный хлеб из ржано-пшеничной муки выросли за год в пределах 4%", - сказала Мамичева.

По ее словам, также нет никаких объективных причин для существенного повышения потребительских цен. "Та же мука в цене буханки занимает только около 20%", - указала представитель ассоциации. Она также отметила, что в текущем году прогнозируется достаточно высокий урожай зерна, который закроет потребности переработчиков.

Минсельхоз РФ ожидает урожай зерна в России в 2019 году на уровне 118 миллионов тонн, пшеницы - 75 миллионов тонн. "При этом нужно отметить повышение качества зерна по сравнению с прошлым годом, что является позитивным фактором, в первую очередь, для хлебопекарной отрасли", - добавила первый вице-президент ассоциации.