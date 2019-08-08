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РИА Новости

В ассоциации мукомолов назвали заявление о скачке цен на хлеб спекуляцией

16:23, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВыпечка хлеба
Выпечка хлеба
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Выпечка хлеба. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Заявления о скачке цен на хлеб в России являются спекуляцией, ситуация на рынке хлеба абсолютно стабильна и предсказуема, сообщила журналистам первый вице-президент ассоциации производителей муки "Русская мука" Елена Мамичева.
Росстат во вторник опубликовал данные, согласно которым в июле текущего года цены на хлеб и хлебобулочные изделия в РФ выросли на 8,7% по сравнению с июлем 2018 года, что в СМИ было интерпретировано как "резкий рост". Минсельхоз РФ ранее в четверг уже сообщил, что рост цен производителей на хлеб по отдельным позициям по сравнению с прошлым годом находится на уровне ниже инфляции. По оценке министерства, ситуация на рынке хлеба стабильная, резких ценовых колебаний нет.
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"Заявления о скачке цен на хлеб - это спекуляции. Текущая ситуация на рынке хлеба абсолютно стабильна и предсказуема. По отдельным позициям цены от производителей растут темпами ниже инфляции, по другим - несколько выше. Например, цены хлебозаводов на черный хлеб из ржано-пшеничной муки выросли за год в пределах 4%", - сказала Мамичева.
По ее словам, также нет никаких объективных причин для существенного повышения потребительских цен. "Та же мука в цене буханки занимает только около 20%", - указала представитель ассоциации. Она также отметила, что в текущем году прогнозируется достаточно высокий урожай зерна, который закроет потребности переработчиков.
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Минсельхоз РФ ожидает урожай зерна в России в 2019 году на уровне 118 миллионов тонн, пшеницы - 75 миллионов тонн. "При этом нужно отметить повышение качества зерна по сравнению с прошлым годом, что является позитивным фактором, в первую очередь, для хлебопекарной отрасли", - добавила первый вице-президент ассоциации.
Она также указала, что на хлеб и макаронные изделия в потребительской корзине приходится всего 12%. "Таким образом, изменения цен на эту продукцию слабо отражаются на расходах домохозяйств на еду". - заключила Мамичева.
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