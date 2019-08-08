Росстат сообщил о росте цен на хлеб

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. За первые семь месяцев 2019 года цены на хлеб в российских магазинах выросли на 7,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные опубликовала на своем За первые семь месяцев 2019 года цены на хлеб в российских магазинах выросли на 7,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные опубликовала на своем сайте Федеральная служба государственной статистики.

Год назад рост цен составлял 2,3%. В текущем году хлеб дорожал быстрее инфляции: индекс потребительских цен составил 5%.

По данным Росстата, сильнее всего выросла стоимость черного хлеба (из ржаной и ржано-пшеничной муки), средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм. Рост по сравнению с июнем прошлого года — 9,6%. Белый хлеб (из пшеничной муки высшего сорта) подорожал на 8,3%, серый хлеб — на 7,4%.

Союз производителей и поставщиков продуктов питания предупреждал о росте цен на хлеб еще в начале года. Это связано как с подорожанием зерна из-за сокращения урожая, так и с повышением тарифов на горюче-смазочные материалы.