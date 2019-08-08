Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T14:18Z
https://ria.ru/20190808/1557296567.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155213/54/1552135417_0:453:2836:2048_1036x0_80_0_0_0617f4b486d854ccd9992d730a5f25cc.jpg
РИА Новости

Росстат сообщил о росте цен на хлеб

12:10, 8 августа 2019
14239
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота пекарни "Хлебное Дело" во Владивостоке
Работа пекарни Хлебное Дело во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. За первые семь месяцев 2019 года цены на хлеб в российских магазинах выросли на 7,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные опубликовала на своем сайте Федеральная служба государственной статистики.
Год назад рост цен составлял 2,3%. В текущем году хлеб дорожал быстрее инфляции: индекс потребительских цен составил 5%.
По данным Росстата, сильнее всего выросла стоимость черного хлеба (из ржаной и ржано-пшеничной муки), средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм. Рост по сравнению с июнем прошлого года — 9,6%. Белый хлеб (из пшеничной муки высшего сорта) подорожал на 8,3%, серый хлеб — на 7,4%.
Союз производителей и поставщиков продуктов питания предупреждал о росте цен на хлеб еще в начале года. Это связано как с подорожанием зерна из-за сокращения урожая, так и с повышением тарифов на горюче-смазочные материалы.
Как пояснили в министерстве сельского хозяйства России, текущая ситуация на рынке хлеба вполне стабильна, резких ценовых колебаний не наблюдается. По отдельным позициям рост цен производителей на хлеб по отношению к прошлому году находится на уровне ниже инфляции, по отдельным – несколько превышает его, добавили в ведомстве.
Продажа хлеба в супермаркете Перекресток
16 июля, 10:21
Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб
2321715137229
Обсудить 150
РоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Нам про Украину лучше расскажите!
8 августа, 12:33
Валерий Быков
1374816312
Воронежская область с 28 рублей до 34 рублей 22%, а то сказки рассказывают думают народ совсем отупел
8 августа, 12:37
ЛЛЛех Лехыч
15722708
Рекомендуем
Добыча нефти
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель
РИА
Новости
Выпечка хлеба
В ассоциации мукомолов назвали заявление о скачке цен на хлеб спекуляцией
Сельдяной король в Приморье
В России впервые заметили сельдяного короля
Ливадийский дворец
Крымские татары прокомментировали заявление Эрдогана о полуострове
Лента
новостей
Автомобиль скорой медицинской помощи
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
СМИ рассказали об альтернативе "Северному потоку — 2"
Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Нефтяной станок-качалка
Нефть марки Brent опустилась ниже 56 долларов за баррель впервые с января
Вывоз РН Союз-ФГ с ТПК Сoюз МС -13 на космодроме Байконур. 18 июля 2019
Стала известна зарплата космонавтов в России
Владимир Путин во время телефонного разговора
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Архангельской области прогремел взрыв в воинской части, сообщил источник
Александр Агеев
Свидетель убийства Круга задушил сокамерников, пишут СМИ
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге напомнили, почему немцы должны благодарить русских
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
00:14Приходько объяснил, как должны распределяться пошлины в ЕАЭС
Лента новостейМолния