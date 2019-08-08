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РИА Новости

Жителя Петербурга будут судить за выброшенную с 15 этажа бутылку

16:15, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк бутылки
бутылки
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
бутылки. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, выбросившего с 15-го этажа стеклянную бутылку, которая попала в голову прохожему, сообщает в четверг городское надзорное ведомство.
"Обвиняемый в июне 2018 года после 11 часов вечера, находясь на кухне в квартире по проспекту Маршака, выкинул из окна кухни стеклянную бутылку объемом 0,75 литра, которая, пролетев с высоты 15-го этажа, упала на голову потерпевшему, причинив последнему тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.
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Мужчина возрастом 31 год обвиняется по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Как уточняет прокуратура, обвиняемый признал вину. Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.
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