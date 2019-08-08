Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T16:12Z
https://ria.ru/20190808/1557307914.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154762/21/1547622144_43:0:2743:1519_1036x0_80_0_0_f84638e9245580f9fa4d079ec20df007.jpg
РИА Новости

Власти заверили, что радиационный фон после взрыва в Северодвинске в норме

16:12, 8 августа 2019
1862
CC BY 3.0 / Игорь Феденко / Вид на Северодвинск
Вид на Северодвинск
CC BY 3.0 / Игорь Феденко /
Вид на Северодвинск. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Радиационный фон в Северодвинске Архангельской области, в районе которого в четверг произошел взрыв на военном полигоне, после отмеченного кратковременного повышения нормализовался, сообщается на сайте городской администрации.
В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием, погибли два человека.
"В 11.50 восьмого августа датчики АСКРО в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. В настоящее время фон нормализовался", - говорится в сообщении.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вчера, 14:25РИА Новости
Эксперт рассказал подробности взрыва на полигоне под Архангельском
Как отмечает начальник отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов, слова которого приводятся в сообщении, кратковременное повышение радиационного фона зафиксировали датчики автоматизированной системы контроля радиационной и метеорологической обстановки (АСКРО), расположенные на улице Карла Маркса, 48 и на улице Плюснина, 7.
"С 11.50 до 12.30 началось снижение радиационного фона. По состоянию на 14.00 показания датчиков не превышают 0,11 микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозивертов в час. Радиационный фон в Северодвинске нормальный. На территориях градообразующих предприятий, имеющих производства с радиационным фактором, фон оставался без изменений", - отметил Магомедов.
Подчеркивается, что увеличения числа обращений в скорую помощь нет.
344314
Обсудить 2
Архангельская областьПроисшествия
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Эксперт рассказал подробности взрыва на полигоне под Архангельском
РИА
Новости
Житель Камчатского края Антон Шестаков и лисенок
Житель Камчатки выхаживает раненого лисенка, найденного на дороге
Сельдяной король в Приморье
Появление сельдяного короля в Приморье удивило россиян
Сельдяной король в Приморье
В России впервые заметили сельдяного короля
Лента
новостей
Бинтуронг
В Московском зоопарке появился "кошачий медведь", пахнущий попкорном
бутылки
Жителя Петербурга будут судить за выброшенную с 15 этажа бутылку
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
СМИ рассказали об альтернативе "Северному потоку — 2"
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
Экс-президент Киргизии сдался властям
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пообещал Варфоломею "защитить независимость церкви"
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
Скоростной поезд Сапсан. Архивное фото
В СК рассказали о погибшем на крыше "Сапсана" зацепере
Автомобиль скорой медицинской помощи
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
Очевидцы рассказали, как силовики вывезли Атамбаева после ареста
Погоня за медведем в Магадане. Стоп-кадр видео
В Магадане застрелили медведя, зашедшего в центр города
Логотип агентства Fitch Ratings
Эксперты назвали причины для повышения Fitch кредитного рейтинга России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
00:14Приходько объяснил, как должны распределяться пошлины в ЕАЭС
00:12Приходько выделил ключевое направление работы ЕАЭС
Лента новостейМолния