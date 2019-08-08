Сенатор предложила Турции выстроить новую модель в отношениях с Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Турции нужно выстроить новую модель отношений с Крымом с учетом его воссоединения с РФ, считает сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
"После воссоединения Крыма с Россией 2014 года должна быть выстроена новая модель российско-турецких отношений по Крыму, и на это понадобится время", - сказала РИА Новости Ковитиди.
По ее мнению, Турция уже понимает невозможность навязывания России "украинской модели - раздутой проблемы крымских - татар".
"После воссоединения Крыма с Россией полуостров регулярно посещают зарубежные представители, в том числе из европейских государств - это политические и общественные деятели, представители деловых и культурных кругов", - сказала сенатор.
Ковитиди отметила, что в украинский период крымским татарам отводилась роль инструмента для решения определённых политических и экономических интересов иностранных держав, которым на деле были безразличны интересы крымчан, в том числе крымско-татарского народа.
Вчера, 09:16Сказано в эфире - Радио SputnikПолитолог: слова Зеленского про Крым отличает от речей Порошенко лишь одноВ Крыму дали оценку заявлению президента Украины Владимира Зеленского о будущем "возвращении" полуострова. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов, в Киеве как не учитывали, так и не учитывают мнение крымчан.