Сенатор предложила Турции выстроить новую модель в отношениях с Крымом

Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Турции нужно выстроить новую модель отношений с Крымом с учетом его воссоединения с РФ, считает сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".

"После воссоединения Крыма с Россией 2014 года должна быть выстроена новая модель российско-турецких отношений по Крыму, и на это понадобится время", - сказала РИА Новости Ковитиди.

По ее мнению, Турция уже понимает невозможность навязывания России "украинской модели - раздутой проблемы крымских - татар".

"После воссоединения Крыма с Россией полуостров регулярно посещают зарубежные представители, в том числе из европейских государств - это политические и общественные деятели, представители деловых и культурных кругов", - сказала сенатор.