Почти треть россиян не доверяют страховщикам, считают эксперты

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Почти треть россиян не доверяют никаким страховым компаниям, и столько же отрицательно относятся к страхованию в целом, следует из результатов исследования, проведенного Аналитическим центром Почти треть россиян не доверяют никаким страховым компаниям, и столько же отрицательно относятся к страхованию в целом, следует из результатов исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ

Респондентов попросили перечислить компании, которым они доверяют, вне зависимости от того, пользуются ли они их услугами. Варианты ответа должны были предложить сами опрошенные. В итоге 29% из них заявили, что не доверяют никаким страховым компаниям, еще 32% затруднились дать ответ.

Остальные опрошенные назвали среди компаний, которым они доверяют, "Росгосстрах", "Ингосстрах", "АльфаСтрахование", "РЕСО-Гарантию". Пятую строчку разделили сразу четыре компании: "Согаз", "Сбербанк страхование жизни", "ВТБ страхование" (вошло в группу "Согаз") и "Ренессанс страхование". Еще 5% опрошенных назвали других страховщиков.

Авторы исследования отмечают, что отношение граждан РФ к страхованию не меняется уже четыре года: в этот раз положительное отношение к страхованию в целом выразили 63% опрошенных, тогда как в 2015 году - 62%. Почти 30% заявили, что относятся к страхованию отрицательно. "Чаще других о положительном отношении к страхованию говорят люди молодого возраста, а также те, кто охарактеризовал свой уровень дохода как высокий", - отмечает аналитический центр НАФИ.

Также россиян спросили, знали ли они о том, что страховой полис можно оформить через интернет. Выяснилось, что более трети опрошенных слышат о такой опции впервые. Еще 53% знают о ней, но не пользовались такой услугой, и только 11% респондентов когда-либо оформляли полис онлайн.

"Особенностью рынка страхования является низкая динамика уровня цифровизации: так, с 2016 по 2019 год доля россиян, имеющих опыт оформления страхового полиса онлайн, почти не менялась. Для сравнения, на рынке банковских услуг динамика цифровизации потребительского поведения имеет более выраженный характер. Например, за сходный период (2015-2019) доля россиян, предпочитающих безналичный способ оплаты, выросла втрое - с 16% до 46%", - прокомментировал руководитель проектов в сфере финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Всеволод Хоменко.