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РИА Новости

Российские школьники победили в медальном зачете олимпиады по информатике

15:50, 8 августа 2019
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© Фото : сайт Минпросвещения России / Оргкомитет ОлимпиадыРоссийские школьники на 31-й Международной олимпиаде по информатике
Российские школьники на 31-й Международной олимпиаде по информатике
© Фото : сайт Минпросвещения России / Оргкомитет Олимпиады
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские школьники заняли первое место в медальном зачете Международной олимпиады по информатике в Баку, предварительно, они получат четыре золотые медали, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Согласно сообщению, соревнования проходят с 4 по 11 августа в Баку.
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"По предварительным результатам завершающего второго тура из открытой таблицы, российская сборная, состоящая из четырех школьников, выиграла четыре золотые медали и заняла первое место по медальному зачету", - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что традиционно половина участников получает медали. Шестая часть медалей - золотые, 2/6 - серебряные и 3/6 - бронзовые. Точное число медалей определяется голосованием делегаций. Четвертый участник сборной России находится на границе серебряных и золотых медалей. Решение о присуждении ему медали вынесут 9 августа.
Международная олимпиада IOI – индивидуальное соревнование. В общем медальном зачете Россия заняла первое место, опередив 87 стран. При этом абсолютным победителем олимпиады стал Бенджамин Чи, выступающий за сборную США. Он решил все задачи на максимальное среди других участников количество баллов.
"Очередная победа российской сборной на Международной олимпиаде по информатике - это не просто успех ребят и их тренеров, заслуги которых в этом году вновь трудно переоценить. Это наглядная демонстрация сложившейся в России системы обучения и подготовки в области программирования, в сфере информационных технологий", - прокомментировала успех сборной министр просвещения Ольга Васильева, слова которой приводит пресс-служба.
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