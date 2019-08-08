В Тирасполе почтили память защитников Южной Осетии

ТИРАСПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Возложение цветов и поминальная служба в память о погибших 11 лет назад защитниках Южной Осетии состоялась в четверг в Тирасполе возле часовни Святого Георгия Победоносца на Мемориале Воинской Славы, сообщило информагентство "Новости Приднестровья".
В мероприятии приняли участие вице-премьер – министр здравоохранения ПМР Алексей Цуркан, глава официального представительства Южной Осетии в Приднестровье Виталий Янковский, члены правительства, представители органов власти и Общественной палаты.
"Мы сегодня отдаём дань памяти всем погибшим защитникам Южной Осетии, которые ценой своей жизни отстояли независимость и свободу своей страны", – приводит агентство слова министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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