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РИА Новости

В Тирасполе почтили память защитников Южной Осетии

15:20, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на одну из городских улиц в Цхинвале
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Возложение цветов и поминальная служба в память о погибших 11 лет назад защитниках Южной Осетии состоялась в четверг в Тирасполе возле часовни Святого Георгия Победоносца на Мемориале Воинской Славы, сообщило информагентство "Новости Приднестровья".
В мероприятии приняли участие вице-премьер – министр здравоохранения ПМР Алексей Цуркан, глава официального представительства Южной Осетии в Приднестровье Виталий Янковский, члены правительства, представители органов власти и Общественной палаты.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на траурных мероприятиях в Южной Осетии в память о погибших в конфликте с Грузией 8-го августа 2008 года
7 августа, 12:10РИА Новости
Южная Осетия намерена признать события 2008 года геноцидом
"Мы сегодня отдаём дань памяти всем погибшим защитникам Южной Осетии, которые ценой своей жизни отстояли независимость и свободу своей страны", – приводит агентство слова министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Панорама Тбилиси. Архивное фото
25 августа 2018, 10:13РИА Новости
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