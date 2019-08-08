В Раде заявили об отсутствии у Зеленского дипсоветников по Донбассу

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко считает, что у окружения президента Украины Владимира Зеленского нет дипломатических советников в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
"Его (Зеленского - ред.) заявления о намерении созвать расширенный формат "нормандской четверки", а теперь экстренное заседание в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина - ред.), то я понимаю, что у команды нашего президента нет советников, нет тех специалистов, которые понимали бы дипломатические фарватеры", - сказал Нимченко в эфире телеканала NewsOne в четверг.
Ранее Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" собраться как можно скорее для возобновления переговоров.
Вчера, 08:00Украина показывает, как можно жить