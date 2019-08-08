В Раде заявили об отсутствии у Зеленского дипсоветников по Донбассу

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко считает, что у окружения президента Украины Владимира Зеленского нет дипломатических советников в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.