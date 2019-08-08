Герой конкурса Стенина иракский мальчик Касим начал ходить на протезе

Касим Алькадим на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Иракский подросток Касим Алькадим, герой снимка "Желание жить", завоевавшего золото на Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина, начал делать первые шаги с помощью протеза, который установили российские врачи. Об этом рассказал директор Национального медицинского центра хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили.

Благодаря фотографу Тайсиру Мехди о потерявшем ногу юном футболисте, который сражается в дворовых баталиях наравне со сверстниками, узнали во всем мире. Его жизнерадостность, целеустремленность и упорство не могли не тронуть и вызвали желание помочь. В ноябре на церемонии награждения лауреатов конкурса имени Стенина официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила пригласить мальчика в Москву. В мае, накануне своего дня рождения, Касим приехал в российскую столицу по приглашению медиагруппы "Россия сегодня".

"Было принято решение провести протезирование с использованием современного протеза, он гидравлический, специальная карбоновая стопа, которая позволяет ему ходить, двигаться и даже бегать", — сказал Ревишвили на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он уточнил, что во время обследования у мальчика обнаружили два металлических предмета — от миновзрывного ранения.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль добавил, что Касим уже ходит, но пока неуверенно, так как мышцы были атрофированы.

"Это пример для, наверное, сотен таких же детей, которым не посчастливилось попасть в кадр, но которые имеют те же проблемы и те же страдания. Мне бы хотелось, чтобы этот пример отношения был растиражирован и в России, и в мире, — эти дети не должны быть забыты", — подчеркнул Рошаль.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что Касиму оторвало ногу, когда ему было всего три года, — он подорвался на противопехотной мине.